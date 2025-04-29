Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT5
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 6.0
- Güncellendi: 29 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Ichimoku Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5 , Ichimoku Kinko Hyo kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman dilimini izlemek için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır. Sinyalleri ızgara formatında düzenler, semboller temel para birimleri ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre gruplandırılır. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
Araç, aşağıdaki stratejilere dayalı sinyaller gösterir:
Kijun Cross Strategy: Fiyat Kijun-sen'i geçtiğinde sinyaller oluşturulur.
Kumo Breakout Strategy: Fiyatın Kumo (bulut) üzerinden kırılmasına dayalı sinyaller.
Chikou Span Confirmation Strategy: Chikou Span kullanarak sinyalleri doğrular.
Tenkan-Kijun Cross Strategy: Tenkan-sen ve Kijun-sen çapraz geçişlerine dayalı kısa vadeli sinyaller.
Kumo Twist Strategy: Kumo'daki bükülmeleri belirleyerek tersine dönüşleri öngörür.
MT4 sürümü burada mevcuttur: Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon
Ana Özellikler:
- Ichimoku Entegrasyonu: Pano, Tenkan-sen, Kijun-sen ve Senkou Span B gibi özelleştirilebilir Ichimoku parametrelerini içerir. Kijun Cross, Kumo Breakout, Chikou Span Confirmation, Tenkan-Kijun Cross ve Kumo Twist dahil beş gelişmiş giriş stratejisi desteklenir, farklı işlem stilleri için çok yönlülük sunar.
- Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini algılar ve vurgular, işlem kurulumlarının güvenilirliğini artırır.
- Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler, traderları kritik sinyaller hakkında anında bilgilendirir.
- Duyarlı Tasarım: Pano, her ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
- Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri için geniş özelleştirme seçenekleri sunar, traderların aracı kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
Not: Ichimoku Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu, Ichimoku stratejilerine dayanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir bilgiler ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ichimoku'nun potansiyel sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.
Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.