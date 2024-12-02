Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT5

Ichimoku Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento di trading potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l'Ichimoku Kinko Hyo. Organizza i segnali in un formato a griglia, con simboli raggruppati per valute di base e timeframe, da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie.

Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie:

Kijun Cross Strategy: Segnali generati quando il prezzo incrocia la Kijun-sen.
Kumo Breakout Strategy: Segnali basati sulla rottura del prezzo attraverso il Kumo (nuvola).
Chikou Span Confirmation Strategy: Utilizza il Chikou Span per confermare i segnali.
Tenkan-Kijun Cross Strategy: Segnali a breve termine basati su incroci tra Tenkan-sen e Kijun-sen.
Kumo Twist Strategy: Identifica torsioni nel Kumo per anticipare inversioni.

La versione per MT4 è disponibile qui: Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Integrazione Ichimoku: Il cruscotto incorpora parametri Ichimoku personalizzabili, inclusi Tenkan-sen, Kijun-sen e Senkou Span B. Sono supportate cinque strategie di ingresso avanzate, tra cui Kijun Cross, Kumo Breakout, Chikou Span Confirmation, Tenkan-Kijun Cross e Kumo Twist, offrendo versatilità per diversi stili di trading.
  • Avvisi di confluenza: Rileva ed evidenzia segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, migliorando l'affidabilità delle configurazioni di trading.
  • Avvisi personalizzati: Notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push tengono i trader aggiornati sui segnali critici non appena si verificano.
  • Design reattivo: Il cruscotto si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa si sono verificati.
  • Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni di personalizzazione per la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze.

Nota: L'Ichimoku Multicurrency Scanner Dashboard è uno strumento essenziale per i trader che si affidano alle strategie Ichimoku, fornendo informazioni utilizzabili ed un'esperienza utente fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali dell'Ichimoku, ma non esegue operazioni automaticamente per l'utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


