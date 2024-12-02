Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT5
- Biswarup Banerjee
- Versione: 6.0
- Aggiornato: 29 aprile 2025
- Attivazioni: 20
Ichimoku Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento di trading potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l'Ichimoku Kinko Hyo. Organizza i segnali in un formato a griglia, con simboli raggruppati per valute di base e timeframe, da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie.
Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie:
Kijun Cross Strategy: Segnali generati quando il prezzo incrocia la Kijun-sen.
Kumo Breakout Strategy: Segnali basati sulla rottura del prezzo attraverso il Kumo (nuvola).
Chikou Span Confirmation Strategy: Utilizza il Chikou Span per confermare i segnali.
Tenkan-Kijun Cross Strategy: Segnali a breve termine basati su incroci tra Tenkan-sen e Kijun-sen.
Kumo Twist Strategy: Identifica torsioni nel Kumo per anticipare inversioni.
La versione per MT4 è disponibile qui: Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Integrazione Ichimoku: Il cruscotto incorpora parametri Ichimoku personalizzabili, inclusi Tenkan-sen, Kijun-sen e Senkou Span B. Sono supportate cinque strategie di ingresso avanzate, tra cui Kijun Cross, Kumo Breakout, Chikou Span Confirmation, Tenkan-Kijun Cross e Kumo Twist, offrendo versatilità per diversi stili di trading.
- Avvisi di confluenza: Rileva ed evidenzia segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, migliorando l'affidabilità delle configurazioni di trading.
- Avvisi personalizzati: Notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push tengono i trader aggiornati sui segnali critici non appena si verificano.
- Design reattivo: Il cruscotto si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa si sono verificati.
- Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni di personalizzazione per la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze.
Nota: L'Ichimoku Multicurrency Scanner Dashboard è uno strumento essenziale per i trader che si affidano alle strategie Ichimoku, fornendo informazioni utilizzabili ed un'esperienza utente fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali dell'Ichimoku, ma non esegue operazioni automaticamente per l'utente.
