Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT5

Tableau de bord Ichimoku Multicurrency Scanner MT5 est un outil de trading puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l'aide de l'Ichimoku Kinko Hyo. Il organise les signaux dans un format de grille, avec des symboles regroupés par devises de base et cadres temporels, allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour adapter leurs stratégies.

L'outil affiche les signaux basés sur les stratégies suivantes :

Kijun Cross Strategy : Signaux générés lorsque le prix croise la Kijun-sen.
Kumo Breakout Strategy : Signaux basés sur la percée du prix à travers le Kumo (nuage).
Chikou Span Confirmation Strategy : Utilise le Chikou Span pour confirmer les signaux.
Tenkan-Kijun Cross Strategy : Signaux à court terme basés sur les croisements entre Tenkan-sen et Kijun-sen.
Kumo Twist Strategy : Identifie les torsions dans le Kumo pour anticiper les renversements.

La version pour MT4 est disponible ici : Ichimoku Cloud Multicurrency Scanner MT4

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

  • Intégration Ichimoku : Le tableau de bord intègre des paramètres Ichimoku personnalisables, y compris Tenkan-sen, Kijun-sen et Senkou Span B. Cinq stratégies d'entrée avancées sont prises en charge, y compris Kijun Cross, Kumo Breakout, Chikou Span Confirmation, Tenkan-Kijun Cross et Kumo Twist, offrant une polyvalence pour divers styles de trading.
  • Alertes de confluence : Détecte et met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s'alignent dans la même direction, améliorant la fiabilité des configurations de trading.
  • Alertes personnalisées : Des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push tiennent les traders informés des signaux critiques dès qu'ils se produisent.
  • Conception réactive : Le tableau de bord s'adapte dynamiquement à toutes les tailles d'écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies auparavant ils se sont produits.
  • Personnalisation de l'utilisateur : Offre de nombreuses options de personnalisation pour la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d'adapter l'outil à leurs besoins.

Remarque : Le tableau de bord Ichimoku Multicurrency Scanner est un outil essentiel pour les traders qui s'appuient sur les stratégies Ichimoku, offrant des informations exploitables et une expérience utilisateur fluide. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels de l'Ichimoku, mais n'exécute pas de trades automatiquement pour l'utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


