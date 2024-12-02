LINK Neural EA for MT5

5

Forex'te nasıl kazanacağınızı bilmiyor musunuz? Kulübe hoş geldiniz.

Çoğu trader piyasaya büyük bir heyecanla girer... ve hesapları kırmızıda çıkar. Neden? Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.

Eğer kendinizi bu durumda hissediyorsanız endişelenmeyin: yalnız değilsiniz. Ancak bu durumu değiştirebilirsiniz.

Çözüm burada: LINK Neural EA

Sizin bilmediğiniz (veya yapamadığınız) şeyleri yapan bir otomatik ticaret sistemi:

  • İşlemlerinizi 8 ana döviz çifti arasında çeşitlendirir.
  • Kanıtlanmış teknik stratejilerle en iyi fırsatları belirler.
  • Bir profesyonel gibi risk yönetimi yapar, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz.

Nasıl çalışır?

Uzman olmanıza gerek yok. LINK'i grafiğinize sürükleyin, gerisini o halleder.

Zor mu? Kesinlikle hayır. Zor olan, nereden başlayacağınızı bilmediğiniz için para kaybetmeye devam etmektir.

Bu sizin için mi?

  • Hayır, bir hafta içinde zengin olacağınızı düşünüyorsanız.
  • Hayır, işe yarayan bir şeye yatırım yapmaya istekli değilseniz.
  • Evet, kaybetmekten bıktıysanız ve mantıklı işlem yapmanıza yardımcı olacak bir sistem istiyorsanız.

649 $ karşılığında şunları alırsınız:

  • Kazanmak için tasarlanmış bir araç (daha az kaybetmek için değil).
  • Ömür boyu güncellemeler.
  • Hızlı ve kolay bir başlangıç için doğrudan destek.


Satın aldıktan sonra bana yazın, başlamanız için gereken her şeyi size göndereyim.

Piyasa sizi beklemez. Karar vermezseniz, sizin yerinize o karar verir.

Kaybetmeye devam mı edeceksiniz... yoksa kazanmaya cesaret mi edeceksiniz?

İncelemeler 7
Umah Ghanten A L Revi Chander
170
Umah Ghanten A L Revi Chander 2025.05.22 12:50 
 

The developer is good at supporting. Link EA is reliable and the trades are logical with conservative approach. Need to backtest as an user to check EA reliability from time to time to monitor drawdown.

ckapcu
569
ckapcu 2025.04.23 09:51 
 

This author's advisors are some of the best i've seen on the market. With proper risk management, they generate excellent profits - even in such a market as it is now. I recommend it!

eedd2025
44
eedd2025 2025.02.15 11:04 
 

First, I would like to clarify that the developer is very cooperative and a very good person Secondly, the advisor has been tested and it works excellently and remains stable during market fluctuations Great product

Umah Ghanten A L Revi Chander
170
Umah Ghanten A L Revi Chander 2025.05.22 12:50 
 

The developer is good at supporting. Link EA is reliable and the trades are logical with conservative approach. Need to backtest as an user to check EA reliability from time to time to monitor drawdown.

Enrique Enguix
113555
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.05.22 12:57
Good to know the support meets your needs and that Link EA shows consistency and a logical, conservative approach. Regular backtesting is key to evaluating long-term performance and monitoring potential drawdowns — we’ll keep refining the strategy and providing updates to support that.
ckapcu
569
ckapcu 2025.04.23 09:51 
 

This author's advisors are some of the best i've seen on the market. With proper risk management, they generate excellent profits - even in such a market as it is now. I recommend it!

eedd2025
44
eedd2025 2025.02.15 11:04 
 

First, I would like to clarify that the developer is very cooperative and a very good person Secondly, the advisor has been tested and it works excellently and remains stable during market fluctuations Great product

Enrique Enguix
113555
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.02.15 11:14
Really appreciate your kind words! Stability through market fluctuations is key, and I’m glad you’re seeing that in action. Thanks for your support!
Wim K
114
Wim K 2025.02.15 02:30 
 

I have been using Link on a live account since early December 2024. Another excellent product from Enrique. Works great out of the box, no optimisation needed.

Enrique Enguix
113555
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.02.15 11:13
Thanks for your support! Glad to hear Link is working great for you. No optimization, just results—that’s the goal!
Sylvain Sebastien Frissong
427
Sylvain Sebastien Frissong 2025.02.13 16:42 
 

Bonjour à tous, Mon avis fait suite à un premier avis laissé sur l'EA AXIS de ENRIQUE ! Je gère un PAMM auprès de plusieurs investisseurs et les EA NODE / AXIS et LINK font partie de ma stratégie au 6/10 des EA que possède le compte. Toujours très content des EA de ENRIQUE, après le CENTER, le CENTER SPECIALIZED, le ZENITH etc. Je partage souvent mes questions et mes impressions avec Enrique, aujourd'hui encore nous avons discuter de l'EA LINK. Coté DD% c'est vraiment faible, je ne me fait aucun soucis la dessus et je le regarde même plus ! Depuis que je possède LINK, j'ai obtenu un gain de 117.9 $ en ayant 0.30 lot en compte CENT. J'envisage d'augmenter progressivement la taille des lot, vu mon capital total. Pour l'EA NODE, j'en suis à 21.21$ pour un lot initial à 0.15 lot compte CENT. Pour connaitre mes chiffres pour l'EA AXIS, je vous invite à aller voir mon avis sur cet EA !

Il faut savoir aussi que j'ai décidé d'utiliser à nouveaux ces EA sur un compte personnel CENT, avec un plus petit capital, mais aussi en utilisant les tailles de lots recommandé par ENRIQUE. Jusqu'à présent j'ai toujours plus de 2.5% par semaine en rendement.

Enrique Enguix
113555
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.02.13 19:26
Merci encore pour votre retour et votre suivi sur les EA ! C'est un plaisir de voir que LINK, AXIS et NODE répondent bien à vos attentes et s'intègrent parfaitement dans votre gestion de PAMM. Votre approche progressive et rigoureuse de la gestion du capital est exemplaire, et je suis ravi que les rendements et le drawdown restent sous contrôle. N’hésitez pas à continuer à partager vos impressions et résultats, et merci pour votre confiance ! 🚀📈
Дяченко Владимир
38
Дяченко Владимир 2025.02.03 14:14 
 

The excellent work of the robot, which leaves no one indifferent, is complemented by something even more important – the author is in direct contact and answers absolutely all questions without sparing their time. It’s simply astonishing!

Enrique Enguix
113555
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.02.03 15:00
I’m really glad to hear that! Seriously, thanks for your kind words. I don’t just focus on providing a powerful and efficient trading tool—I’m also here whenever you need support. If you ever have any questions or need assistance, you know where to find me. Wishing you continued success in your trading! 🔥📈
agoenks123
230
agoenks123 2025.02.03 12:42 
 

i use this EA for 2 month but today i believe this is one of the best EA on the market the volatility is so high Link Neural EA still make good profit with low drawdown. Great job Sir !!!

Enrique Enguix
113555
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.02.03 13:47
Thank you so much, agoenks123! We're thrilled to hear that Link Neural EA is delivering strong results for you, even in high volatility conditions. Consistency and low drawdown are exactly what we aim for, so your feedback means a lot. If you ever have any questions or need anything, feel free to reach out. Wishing you continued success and great profits! 🚀
İncelemeye yanıt