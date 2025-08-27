Radius Trend by ChartPrime MT5 ile ticaret stratejinizi yükseltin, fiyat aksiyonuna ve volatiliteye dayalı dinamik trend bantlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayan gelişmiş bir teknik analiz aracı, trend yönü, gücü ve potansiyel dönüşler hakkında insights sağlar. ChartPrime tarafından geliştirilen bu gösterge, statik trend hatlarından farklı olarak, grafiği bir radar gibi tarayan benzersiz bir radius tabanlı yöntem kullanır ve piyasa koşullarına uyarlanır. MQL5'te yenilikçi yaklaşımıyla popüler, multi-timeframe desteği ve Expert Advisor entegrasyonu ile volatil ortamlarda trendlerin akıcı bir görünümünü sunar.

Radius Trend, volatiliteyle genleşen/daralan dış ve iç bantlarla trendleri görselleştirir, doğru yerleştirme için yumuşatılmış hesaplamalar kullanır. Ana trend hattı, adım tabanlı radius aracılığıyla açıyı değiştirir, yükselen trendleri (chartreuse) veya düşen trendleri (kırmızı) vurgular, noktalı iç bantlar ise dönüş veya devamları tespit etmeye yardımcı olur. Avantajlar arasında doğru trend tanımlama, volatilite değerlendirmesi ve krossover'lar için özelleştirilebilir alert'ler yer alır, forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar veya kriptolarda fırsatları kaçırmayı azaltır. Expert Advisor için buffer değerleriyle, otomatik stratejileri etkinleştirir, trending ve ranging piyasalarda verimliliği artırır.

Ana Özellikler

Dinamik Trend Bandı: Pazar koşullarına otomatik olarak uyarlanır, fiyat aksiyonu ve volatiliteye dayalı dış/iç bantları gerçek zamanlı ayarlayarak trendi doğru görselleştirir.

Radius Tabanlı Ayar: Adım tabanlı bir radius (varsayılan 0.15, adım 0.001) kullanarak trend bandının açısını değiştirir, responsiv analiz sağlar.

Volatilite Ayarlı Hesaplamalar: Band yerleştirmede fiyat aralığını dahil eder, gerçek zamanlı piyasa volatilitesini yansıtır.

Trend Yönü Görselleştirmesi: Renk kodlu bantlar (chartreuse yukarı, kırmızı aşağı) dış (düz) ve iç (noktalı) hatlarla trend gücünü ve yönünü net bir şekilde belirler.

Esnek Parametreler: Radius adımını ve başlangıç noktaları mesafe çarpanını (varsayılan 2, adım 0.1) bireysel analiz ihtiyaçlarına göre özelleştirin.

EA Entegrasyonu: UP_OUTER, DOWN_INNER, TREND vb. için buffer'lar sağlar, Expert Advisors'ta trend tabanlı stratejiler için kolay otomasyon sağlar.

Uyarılar ve Bildirimler: Krossover'lar veya önemli hareketler için terminal uyarıları, push ve e-mail (tümü varsayılan true) içerir.

Multi-Timeframe Desteği: Herhangi bir timeframe'e uygulanabilir, ticaret pencereleri üzerinden kapsamlı insights sunar.

Radius Trend by ChartPrime MT5, minimum gürültüyle uyarlanabilir trend analizi arayan traderlar için vazgeçilmez bir müttefiktir. Kalıcı çekiciliği kanıtlanmış sonuçlardan gelir: keskin reversiyon alert'leri, güvenilir trend onayı ve volatil piyasalarda gezinmedeki avantaj. Sadece trade etmeyin—hâkim olun hassasiyetle.

