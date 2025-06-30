Candle Forms Hedge Strategy

✅ Candle Hedge Strategy EA – Robot de trading intelligent basé sur le Price Action

Candle Hedge Strategy EA est un robot de trading avancé qui détermine les points d'entrée non pas à l'aide d'indicateurs classiques, mais directement à partir du Price Action. Il fonctionne avec six formations de chandeliers différentes pour détecter intuitivement la direction du marché.

🔍 1. Système d’entrée basé sur le Price Action

Le robot analyse six formations de chandeliers spécifiques sur le graphique et n'ouvre des positions que lorsqu’un signal fort est détecté. Ces modèles fournissent des signaux fiables selon l’approche Price Action et permettent de réduire les faux signaux.

♻️ 2. Mécanisme de couverture intelligent (Hedge)

Après avoir ouvert une position principale dans une direction donnée selon la formation détectée, le robot place une ordre stop en attente dans la direction opposée au cas où le marché se retournerait.

Par exemple :

Si une position d’achat (Buy) est ouverte, une Sell Stop est placée en même temps.

Si une position de vente (Sell) est ouverte, une Buy Stop est placée.

Ainsi, le robot n'ouvre jamais de positions dans les deux sens simultanément, mais reste préparé à un retournement du marché.

📐 3. Stratégie en grille avec ordres limités supplémentaires

Lorsque le prix progresse d'une certaine distance, le robot place des ordres limités supplémentaires dans la même direction que les positions existantes pour renforcer la stratégie.

L’écart de la grille et l’augmentation des lots peuvent être définis par l’utilisateur.

Cette stratégie vise à maximiser les profits potentiels tant que la tendance se poursuit.

📊 4. Filtrage du marché basé sur l’ATR

Le robot utilise l’indicateur Average True Range (ATR) pour analyser la volatilité du marché.

Il décide d’ouvrir ou non une position en comparant la valeur actuelle de l’ATR à sa moyenne.

Cela permet d’éviter de trader dans des marchés trop volatils ou plats, en se concentrant sur des signaux de meilleure qualité.

🧠 5. Gestion dynamique des risques

Le robot calcule automatiquement les niveaux de stop-loss et de take-profit pour chaque opération. Ces niveaux peuvent être définis en fonction de la taille de la position et de l’ATR plutôt que sur une base de pips fixes. En plus :

Trailing Stop : le SL est ajusté automatiquement à mesure que le prix évolue favorablement.

Break Even : après avoir atteint un certain niveau de profit, le SL est déplacé au niveau d’entrée, éliminant ainsi le risque de perte.

🧹 6. Suppression automatique des ordres en attente

Une fois qu'une position active est clôturée, tous les ordres en attente associés sont automatiquement supprimés.

Cela permet de garder le graphique clair et garantit un fonctionnement fluide et structuré du système.

🖥️ 7. Suivi visuel des trades

Les trades ouverts sont représentés sur le graphique à l'aide d’étiquettes et d’éléments visuels, ce qui permet au trader d’identifier facilement :

La direction de la position

La taille du lot

La formation qui a déclenché l’entrée

⚙️ 8. Flexible Order Structures

“Open Trade as Loss” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Trade as Profit” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop





INFORMAZIONI: "Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Si prega di apportare modifiche alla gestione del rischio e alla strategia di transazione. Puoi osservare le tue prestazioni testando nell'account demo. "




