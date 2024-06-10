Clear Breakout

L'indicateur "Breakout Buy-Sell" est conçu pour identifier et mettre en évidence des opportunités d'achat et de vente potentielles basées sur les ruptures de prix pendant différentes sessions de marché (Tokyo, Londres et New York). Cet indicateur aide les traders à visualiser clairement les zones d'achat et de vente, ainsi que les niveaux de take-profit (TP) et de stop-loss (SL).

Stratégie d'utilisation

L'indicateur peut être utilisé comme suit :

  1. Configuration initiale : Sélectionnez la session de marché et ajustez le décalage GMT.
  2. Visualisation du marché : Observez les boîtes de rupture dessinées au début de chaque session. Ces boîtes indiquent les hauts et les bas de la période.
  3. Signaux d'achat et de vente : Une rupture au-dessus du haut de la boîte est considérée comme un signal d'achat. Une rupture en dessous du bas de la boîte est considérée comme un signal de vente.
  4. Gestion des risques : Utilisez les niveaux TP1, TP2, TP3 et SL pour gérer les positions. Les niveaux TP sont conçus pour différents objectifs de profit, tandis que le SL assure une protection contre les mouvements défavorables.

Stratégie d'application

Pour maximiser l'utilisation de cet indicateur, la stratégie suivante est recommandée :

  1. Session de Londres : Sélectionnez la session de Londres et ajustez le décalage GMT en fonction de l'emplacement de votre courtier.
  2. Définition des objectifs : Définissez les TP et SL en fonction de la volatilité actuelle du marché ou suivez les recommandations spécifiques pour chaque paire.
  3. Surveillance active : Observez les boîtes de rupture et attendez les signaux d'achat ou de vente en fonction des conditions du marché.
  4. Gestion des alertes : Configurez les alertes pour être notifié lorsque le prix atteint des niveaux clés, afin de ne pas avoir à surveiller constamment le graphique.

Explication des paramètres externes

  • Margin : L'espace en pips ajouté aux niveaux de rupture pour établir les zones d'achat et de vente.
  • TP1, TP2, TP3 : Niveaux de take-profit 1, 2 et 3 respectivement.
  • SL : Niveau de stop-loss standard.
  • Auto_SL : Si activé, ajuste automatiquement le SL en fonction de la paire de devises.
  • iSession : Sélection de la session de marché (1=Asie, 2=Londres, 3=New York).
  • GMT_Offset : Ajustement du décalage horaire GMT.
  • UK_DST, US_DST : Configuration de l'heure d'été pour le Royaume-Uni et les États-Unis.
  • NumberOfDays, iMaxNoOfDays : Nombre de jours à prendre en compte pour le calcul et la visualisation.
  • SL_GU, SL_GJ, SL_EU, SL_EJ, SL_GBPCHF, SL_USDCHF : Valeurs spécifiques de SL pour différentes paires de devises.
  • ChartHasBlkBgd : Indique si le graphique a un fond noir pour ajuster les couleurs du texte et des objets.
  • BoxColor, TradingBoxColor : Couleurs des boîtes de rupture et de trading.
  • Pop_Up_Box : Active ou désactive les alertes popup.
  • Alert_Time_Out : Durée des alertes en secondes.
  • Alert_On_TP1, Alert_on : Active les alertes lorsque les niveaux de TP ou les ruptures sont atteints.

L'indicateur "Breakout Buy-Sell" est un outil puissant pour identifier les opportunités de trading basées sur les ruptures de prix pendant différentes sessions de marché. Sa configuration flexible et ses alertes personnalisables le rendent adapté aux traders qui souhaitent profiter des fluctuations quotidiennes du marché sans avoir à surveiller constamment le graphique.


Avis 2
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:33 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

lauro1956
5732
lauro1956 2024.08.21 16:30 
 

Fantastic Box Indicator It is not enough to just put a box and if it goes up you buy and if it goes down you sell.

This indicator takes into account the London, Asian, New York sessions... it is well worked...

It makes TP and SL easier for you in your own way

very good indicator

Répondre à l'avis