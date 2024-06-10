Clear Breakout

5

L'indicatore "Breakout Buy-Sell" è progettato per identificare e evidenziare potenziali opportunità di acquisto e vendita basate su breakout di prezzo durante diverse sessioni di mercato (Tokyo, Londra e New York). Questo indicatore aiuta i trader a visualizzare chiaramente le zone di acquisto e vendita, nonché i livelli di take-profit (TP) e stop-loss (SL).

Strategia di utilizzo

L'indicatore può essere utilizzato come segue:

  1. Impostazione iniziale: Seleziona la sessione di mercato e regola il GMT offset.
  2. Visualizzazione del mercato: Osserva le scatole di breakout disegnate all'inizio di ogni sessione. Queste scatole indicano i massimi e i minimi del periodo.
  3. Segnali di acquisto e vendita: Un breakout sopra il massimo della scatola è considerato un segnale di acquisto. Un breakout sotto il minimo è considerato un segnale di vendita.
  4. Gestione del rischio: Usa i livelli TP1, TP2, TP3 e SL per gestire le posizioni. I livelli TP sono progettati per diversi obiettivi di profitto, mentre il SL garantisce protezione contro i movimenti avversi.

Strategia di applicazione

Per massimizzare l'uso di questo indicatore, si raccomanda la seguente strategia:

  1. Sessione di Londra: Seleziona la sessione di Londra e regola il GMT offset in base alla posizione del tuo broker.
  2. Definizione degli obiettivi: Definisci TP e SL in base alla volatilità attuale del mercato o segui le raccomandazioni specifiche per ogni coppia.
  3. Monitoraggio attivo: Osserva le scatole di breakout e attendi segnali di acquisto o vendita in base alle condizioni di mercato.
  4. Gestione degli allarmi: Imposta gli allarmi per essere notificato quando il prezzo raggiunge livelli chiave, in modo da non dover monitorare costantemente il grafico.

Spiegazione dei parametri esterni

  • Margin: Lo spazio in pips aggiunto ai livelli di breakout per stabilire le zone di acquisto e vendita.
  • TP1, TP2, TP3: Livelli di take-profit 1, 2 e 3 rispettivamente.
  • SL: Livello di stop-loss standard.
  • Auto_SL: Se abilitato, regola automaticamente il SL in base alla coppia di valute.
  • iSession: Selezione della sessione di mercato (1=Asia, 2=Londra, 3=New York).
  • GMT_Offset: Regolazione del fuso orario GMT.
  • UK_DST, US_DST: Configurazione dell'ora legale per il Regno Unito e gli Stati Uniti.
  • NumberOfDays, iMaxNoOfDays: Numero di giorni da considerare per il calcolo e la visualizzazione.
  • SL_GU, SL_GJ, SL_EU, SL_EJ, SL_GBPCHF, SL_USDCHF: Valori specifici di SL per diverse coppie di valute.
  • ChartHasBlkBgd: Indica se il grafico ha uno sfondo nero per regolare i colori del testo e degli oggetti.
  • BoxColor, TradingBoxColor: Colori delle scatole di breakout e di trading.
  • Pop_Up_Box: Abilita o disabilita gli allarmi popup.
  • Alert_Time_Out: Durata degli allarmi in secondi.
  • Alert_On_TP1, Alert_on: Abilita gli allarmi quando vengono raggiunti i livelli di TP o i breakout.

L'indicatore "Breakout Buy-Sell" è uno strumento potente per identificare opportunità di trading basate su breakout di prezzo durante diverse sessioni di mercato. La sua configurazione flessibile e gli allarmi personalizzabili lo rendono adatto ai trader che desiderano sfruttare le fluttuazioni giornaliere del mercato senza dover monitorare costantemente il grafico.


Recensioni 2
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:33 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

lauro1956
5732
lauro1956 2024.08.21 16:30 
 

Fantastic Box Indicator It is not enough to just put a box and if it goes up you buy and if it goes down you sell.

This indicator takes into account the London, Asian, New York sessions... it is well worked...

It makes TP and SL easier for you in your own way

very good indicator

