Clear Breakout
- Indicatori
- Martin Alejandro Bamonte
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 22 agosto 2024
- Attivazioni: 10
L'indicatore "Breakout Buy-Sell" è progettato per identificare e evidenziare potenziali opportunità di acquisto e vendita basate su breakout di prezzo durante diverse sessioni di mercato (Tokyo, Londra e New York). Questo indicatore aiuta i trader a visualizzare chiaramente le zone di acquisto e vendita, nonché i livelli di take-profit (TP) e stop-loss (SL).
Strategia di utilizzo
L'indicatore può essere utilizzato come segue:
- Impostazione iniziale: Seleziona la sessione di mercato e regola il GMT offset.
- Visualizzazione del mercato: Osserva le scatole di breakout disegnate all'inizio di ogni sessione. Queste scatole indicano i massimi e i minimi del periodo.
- Segnali di acquisto e vendita: Un breakout sopra il massimo della scatola è considerato un segnale di acquisto. Un breakout sotto il minimo è considerato un segnale di vendita.
- Gestione del rischio: Usa i livelli TP1, TP2, TP3 e SL per gestire le posizioni. I livelli TP sono progettati per diversi obiettivi di profitto, mentre il SL garantisce protezione contro i movimenti avversi.
Strategia di applicazione
Per massimizzare l'uso di questo indicatore, si raccomanda la seguente strategia:
- Sessione di Londra: Seleziona la sessione di Londra e regola il GMT offset in base alla posizione del tuo broker.
- Definizione degli obiettivi: Definisci TP e SL in base alla volatilità attuale del mercato o segui le raccomandazioni specifiche per ogni coppia.
- Monitoraggio attivo: Osserva le scatole di breakout e attendi segnali di acquisto o vendita in base alle condizioni di mercato.
- Gestione degli allarmi: Imposta gli allarmi per essere notificato quando il prezzo raggiunge livelli chiave, in modo da non dover monitorare costantemente il grafico.
Spiegazione dei parametri esterni
- Margin: Lo spazio in pips aggiunto ai livelli di breakout per stabilire le zone di acquisto e vendita.
- TP1, TP2, TP3: Livelli di take-profit 1, 2 e 3 rispettivamente.
- SL: Livello di stop-loss standard.
- Auto_SL: Se abilitato, regola automaticamente il SL in base alla coppia di valute.
- iSession: Selezione della sessione di mercato (1=Asia, 2=Londra, 3=New York).
- GMT_Offset: Regolazione del fuso orario GMT.
- UK_DST, US_DST: Configurazione dell'ora legale per il Regno Unito e gli Stati Uniti.
- NumberOfDays, iMaxNoOfDays: Numero di giorni da considerare per il calcolo e la visualizzazione.
- SL_GU, SL_GJ, SL_EU, SL_EJ, SL_GBPCHF, SL_USDCHF: Valori specifici di SL per diverse coppie di valute.
- ChartHasBlkBgd: Indica se il grafico ha uno sfondo nero per regolare i colori del testo e degli oggetti.
- BoxColor, TradingBoxColor: Colori delle scatole di breakout e di trading.
- Pop_Up_Box: Abilita o disabilita gli allarmi popup.
- Alert_Time_Out: Durata degli allarmi in secondi.
- Alert_On_TP1, Alert_on: Abilita gli allarmi quando vengono raggiunti i livelli di TP o i breakout.
L'indicatore "Breakout Buy-Sell" è uno strumento potente per identificare opportunità di trading basate su breakout di prezzo durante diverse sessioni di mercato. La sua configurazione flessibile e gli allarmi personalizzabili lo rendono adatto ai trader che desiderano sfruttare le fluttuazioni giornaliere del mercato senza dover monitorare costantemente il grafico.
Simple easy to use indicator. Great product.