ChartSync MT4

Chart Sync - terminal pencerelerindeki grafik nesnelerini senkronize etmek için tasarlanmıştır. TradePanel'e ek olarak kullanılabilir.
Çalışmak için, nesneleri diğer grafiklere kopyalamanız gereken göstergeyi grafiğe yükleyin. Bu grafikte oluşturulan grafik nesneler, aynı sembole sahip tüm grafiklere otomatik olarak kopyalanacaktır. Ayrıca grafik nesnelerinde yapılan değişiklikleri de kopyalayacaktır.
Giriş parametreleri:
- Exception - kopyalanması gerekmeyen bir grafik nesnesinin adının öneki. Birkaç öneki ";" ile ayırarak girerek belirtebilirsiniz.
- Custom symbols - grafik nesnelerinin kopyalanacağı (senkronize edileceği) ek semboller. Birden fazla sembol belirtebilir ve bunları ";" ayırıcıyla ayırabilirsiniz.
- SyncVLINE - dikey çizgileri senkronize edin.
- SyncHLINE - yatay çizgi.
- SyncTREND - trend çizgisi.
- SyncTRENDBYANGLE - açıya göre trend çizgisi.
- SyncCYCLES - döngüsel çizgiler.
- SyncCHANNEL - eşit mesafeli kanal.
- SyncSTDDEVCHANNEL - standart sapma kanalı.
- SyncREGRESSION - doğrusal regresyon kanalı.
- SyncPITCHFORK - Andrews dirgeni.
- SyncGANNLINE - Gann hattı.
- SyncGANNFAN - Gann hayranı.
- SyncGANNGRID - Gann ızgarası.
- SyncFIBO - Fibonacci seviyeleri.
- SyncFIBOTIMES - Fibonacci saat dilimleri.
- SyncFIBOFAN - Fibonacci hayranı.
- SyncFIBOARC - Fibonacci yayları.
- SyncFIBOCHANNEL - Fibonacci kanalı.
- SyncEXPANSION - Fibonacci uzantısı.
- SyncRECTANGLE - dikdörtgen.
- SyncTRIANGLE - üçgen.
- SyncELLIPSE - elips.
- SyncARROW - oklar.
- SyncTEXT - “Metin” nesnesi.
- SyncLABEL - Metin Etiketi Nesnesi.