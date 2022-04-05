ChartSync MT4

Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel.

Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí.

Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador también copiará cualquier cambio en los objetos gráficos.

Parámetros de entrada:

  • Exception: prefijo del nombre de un objeto gráfico que no necesita copiarse. Puede especificar varios prefijos introduciéndolos separados por “;”.
  • Custom symbols: símbolos adicionales donde se copiarán (sincronizarán) los objetos gráficos. Puede especificar varios símbolos, separándolos con el separador ";".
  • SyncVLINE: sincroniza líneas verticales.
  • SyncHLINE: línea horizontal.
  • SyncTREND: línea de tendencia.
  • SyncTRENDBYANGLE: línea de tendencia por ángulo.
  • SyncCYCLES: líneas cíclicas.
  • SyncCHANNEL: canal equidistante.
  • SyncSTDDEVCHANNEL: canal de desviación estándar.
  • SyncREGRESSION: canal de regresión lineal.
  • SyncPITCHFORK - Horca de Andrews.
  • SyncGANNLINE - Línea Gann.
  • SyncGANNFAN - Fan de Gann.
  • SyncGANNGRID - Cuadrícula de Gann.
  • SyncFIBO - niveles de Fibonacci.
  • SyncFIBOTIMES: zonas horarias de Fibonacci.
  • SyncFIBOFAN - Fan de Fibonacci.
  • SyncFIBOARC - Arcos de Fibonacci.
  • SyncFIBOCHANNEL - Canal Fibonacci.
  • SyncEXPANSION - Extensión de Fibonacci.
  • SyncRECTANGLE - rectángulo.
  • SincronizarTRIANGLE - triángulo.
  • SincronizarELLIPSE - elipse.
  • SyncARROW - flechas.
  • SyncTEXT - Objeto “Texto”.
  • SyncLABEL: objeto de etiqueta de texto.
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un órdene y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
Trend Scanner MT5
Alfiya Fazylova
3.5 (2)
Indicadores
Trend Scanner es un indicador de tendencia que ayuda a determinar la dirección actual y prevista del mercado mediante un algoritmo avanzado. Gracias a la configuración flexible de las alertas, el indicador le avisará rápidamente de un cambio de tendencia. El indicador es intuitivo y fácil de usar, y será un excelente filtro en sus estrategias de negociación de tendencias. Las líneas de este indicador son también un excelente nivel dinámico para el stop loss, y se utiliza como uno de los tipos de
Trend Scanner MT4
Alfiya Fazylova
Indicadores
Trend Scanner es un indicador de tendencia que ayuda a determinar la dirección actual y prevista del mercado mediante un algoritmo avanzado. Gracias a la configuración flexible de las alertas, el indicador le avisará rápidamente de un cambio de tendencia. El indicador es intuitivo y fácil de usar, y será un excelente filtro en sus estrategias de negociación de tendencias. Las líneas de este indicador son también un excelente nivel dinámico para el stop loss, y se utiliza como uno de los tipos de
