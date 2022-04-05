ChartSync MT4
- Utilidades
- Alfiya Fazylova
- Versión: 1.8
- Actualizado: 27 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel.
Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí.
Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador también copiará cualquier cambio en los objetos gráficos.
Parámetros de entrada:
- Exception: prefijo del nombre de un objeto gráfico que no necesita copiarse. Puede especificar varios prefijos introduciéndolos separados por “;”.
- Custom symbols: símbolos adicionales donde se copiarán (sincronizarán) los objetos gráficos. Puede especificar varios símbolos, separándolos con el separador ";".
- SyncVLINE: sincroniza líneas verticales.
- SyncHLINE: línea horizontal.
- SyncTREND: línea de tendencia.
- SyncTRENDBYANGLE: línea de tendencia por ángulo.
- SyncCYCLES: líneas cíclicas.
- SyncCHANNEL: canal equidistante.
- SyncSTDDEVCHANNEL: canal de desviación estándar.
- SyncREGRESSION: canal de regresión lineal.
- SyncPITCHFORK - Horca de Andrews.
- SyncGANNLINE - Línea Gann.
- SyncGANNFAN - Fan de Gann.
- SyncGANNGRID - Cuadrícula de Gann.
- SyncFIBO - niveles de Fibonacci.
- SyncFIBOTIMES: zonas horarias de Fibonacci.
- SyncFIBOFAN - Fan de Fibonacci.
- SyncFIBOARC - Arcos de Fibonacci.
- SyncFIBOCHANNEL - Canal Fibonacci.
- SyncEXPANSION - Extensión de Fibonacci.
- SyncRECTANGLE - rectángulo.
- SincronizarTRIANGLE - triángulo.
- SincronizarELLIPSE - elipse.
- SyncARROW - flechas.
- SyncTEXT - Objeto “Texto”.
- SyncLABEL: objeto de etiqueta de texto.