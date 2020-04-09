ChartSync MT4

차트 동기화 표시기 - 터미널 창의 그래픽 개체를 동기화하도록 설계되었습니다. TradePanel에 추가로 사용할 수 있습니다.

구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모는 여기에서 확인하세요.

객체를 다른 차트로 복사하려는 차트에 표시기를 설치하세요. 이 차트에 생성된 그래픽 개체는 표시기에 의해 동일한 기호가 있는 모든 차트에 자동으로 복사됩니다. 표시기는 그래픽 개체의 변경 사항도 복사합니다.

입력 매개변수:

  • Exception - 복사할 필요가 없는 그래픽 개체 이름의 접두사입니다. 여러 접두사를 ';'으로 구분하여 입력하여 지정할 수 있습니다.
  • Custom symbols - 그래픽 개체를 복사(동기화)할 추가 기호입니다. 세미콜론(;)으로 구분하여 여러 기호를 지정할 수 있습니다.
  • SyncVLINE - 수직선을 동기화합니다.
  • SyncHLINE - 수평선.
  • SyncTREND - 추세선.
  • SyncTRENDBYANGLE - 각도별 추세선
  • SyncCYCLES - 순환 라인.
  • SyncCHANNEL - 등거리 채널.
  • SyncSTDDEVCHANNEL - 표준 편차 채널.
  • SyncREGRESSION - 선형 회귀 채널.
  • SyncPITCHFORK - 앤드류스 갈퀴.
  • SyncGANNLINE - Gann 라인.
  • SyncGANNFAN - Gann 팬.
  • SyncGANNGRID - Gann 그리드.
  • SyncFIBO - 피보나치 수준.
  • SyncFIBOTIMES - 피보나치 시간대.
  • SyncFIBOFAN - 피보나치 팬.
  • SyncFIBOARC - 피보나치 호.
  • SyncFIBOCHANNEL - 피보나치 채널.
  • SyncEXPANSION - 피보나치 확장.
  • SyncRECTANGLE - 직사각형.
  • SyncTRIANGLE - 삼각형.
  • SyncELLIPSE - 타원.
  • SyncARROW - 화살표.
  • SyncTEXT - '텍스트' 개체
  • SyncLABEL - 텍스트 라벨 개체
