ChartSync MT4

차트 동기화 표시기 - 터미널 창의 그래픽 개체를 동기화하도록 설계되었습니다. TradePanel에 추가로 사용할 수 있습니다.

구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모는 여기에서 확인하세요.

객체를 다른 차트로 복사하려는 차트에 표시기를 설치하세요. 이 차트에 생성된 그래픽 개체는 표시기에 의해 동일한 기호가 있는 모든 차트에 자동으로 복사됩니다. 표시기는 그래픽 개체의 변경 사항도 복사합니다.

입력 매개변수: