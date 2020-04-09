ChartSync MT4
- 유틸리티
- Alfiya Fazylova
- 버전: 1.8
- 업데이트됨: 27 12월 2025
- 활성화: 20
차트 동기화 표시기 - 터미널 창의 그래픽 개체를 동기화하도록 설계되었습니다. TradePanel에 추가로 사용할 수 있습니다.
구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모는 여기에서 확인하세요.
객체를 다른 차트로 복사하려는 차트에 표시기를 설치하세요. 이 차트에 생성된 그래픽 개체는 표시기에 의해 동일한 기호가 있는 모든 차트에 자동으로 복사됩니다. 표시기는 그래픽 개체의 변경 사항도 복사합니다.
입력 매개변수:
- Exception - 복사할 필요가 없는 그래픽 개체 이름의 접두사입니다. 여러 접두사를 ';'으로 구분하여 입력하여 지정할 수 있습니다.
- Custom symbols - 그래픽 개체를 복사(동기화)할 추가 기호입니다. 세미콜론(;)으로 구분하여 여러 기호를 지정할 수 있습니다.
- SyncVLINE - 수직선을 동기화합니다.
- SyncHLINE - 수평선.
- SyncTREND - 추세선.
- SyncTRENDBYANGLE - 각도별 추세선
- SyncCYCLES - 순환 라인.
- SyncCHANNEL - 등거리 채널.
- SyncSTDDEVCHANNEL - 표준 편차 채널.
- SyncREGRESSION - 선형 회귀 채널.
- SyncPITCHFORK - 앤드류스 갈퀴.
- SyncGANNLINE - Gann 라인.
- SyncGANNFAN - Gann 팬.
- SyncGANNGRID - Gann 그리드.
- SyncFIBO - 피보나치 수준.
- SyncFIBOTIMES - 피보나치 시간대.
- SyncFIBOFAN - 피보나치 팬.
- SyncFIBOARC - 피보나치 호.
- SyncFIBOCHANNEL - 피보나치 채널.
- SyncEXPANSION - 피보나치 확장.
- SyncRECTANGLE - 직사각형.
- SyncTRIANGLE - 삼각형.
- SyncELLIPSE - 타원.
- SyncARROW - 화살표.
- SyncTEXT - '텍스트' 개체
- SyncLABEL - 텍스트 라벨 개체