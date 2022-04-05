ChartSync MT4

图表同步指示器 - 设计用于同步终端窗口中的图形对象。可以用作 TradePanel 的补充。

购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。 演示此处

要工作，请将指标安装在您要从中复制对象的图表上。在此图表上创建的图形对象将由指标自动复制到具有相同交易品种的所有图表。该指标还将复制图形对象中的任何更改。

输入参数：

  • Exception - 不应复制的图形对象的前缀。您可以通过用“;”分隔来指定多个前缀。
  • Custom symbols - 用于复制（同步）图形对象的附加图表符号。您可以指定多个符号，并用“;”分隔符分隔。
  • SyncVLINE - 同步垂直线。
  • SyncHLINE - 水平线。
  • SyncTREND - 趋势线。
  • SyncTRENDBYANGLE - 按角度划分的趋势线。
  • SyncCYCLES - 循环线。
  • SyncCHANNEL - 等距通道。
  • SyncSTDDEVCHANNEL - 标准偏差通道。
  • SyncREGRESSION - 线性回归通道。
  • SyncPITCHFORK - 安德鲁斯干草叉。
  • SyncGANNLINE - 江恩线。
  • SyncGANNFAN - 江恩扇形。
  • SyncGANNGRID - 江恩网格。
  • SyncFIBO - 斐波那契水平。
  • SyncFIBOTIMES - 斐波那契时区。
  • SyncFIBOFAN - 斐波那契扇形线。
  • SyncFIBOARC - 斐波那契弧线。
  • SyncFIBOCHANNEL - 斐波那契通道。
  • SyncEXPANSION - 斐波那契扩展。
  • SyncRECTANGLE - 矩形。
  • SyncTRIANGLE - 三角形。
  • SyncELLIPSE - 椭圆。
  • SyncARROW - 箭头。
  • SyncTEXT - “文本”对象。
  • SyncLABEL - 文本标签对象。
