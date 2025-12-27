ChartSync MT4
- Utilitys
- Alfiya Fazylova
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden.
Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier.
Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderungen in grafischen Objekten.
Eingabeparameter:
- Exception – Präfix des Namens eines Grafikobjekts, das nicht kopiert werden muss. Sie können mehrere Präfixe angeben, indem Sie diese durch „;“ getrennt eingeben.
- Custom symbols – zusätzliche Symbole, in die grafische Objekte kopiert (synchronisiert) werden sollen. Sie können mehrere Symbole angeben und diese durch das Semikolon „;“ trennen.
- SyncVLINE – Vertikale Linien synchronisieren.
- SyncHLINE – horizontale Linie.
- SyncTREND – Trendlinie.
- SyncTRENDBYANGLE – Trendlinie nach Winkel.
- SyncCYCLES – zyklische Linien.
- SyncCHANNEL – äquidistanter Kanal.
- SyncSTDDEVCHANNEL – Standardabweichungskanal.
- SyncREGRESSION – linearer Regressionskanal.
- SyncPITCHFORK – Andrews Heugabel.
- SyncGANNLINE – Gann-Linie.
- SyncGANNFAN – Gann-Fan.
- SyncGANNGRID – Gann-Raster.
- SyncFIBO – Fibonacci-Levels.
- SyncFIBOTIMES – Fibonacci-Zeitzonen.
- SyncFIBOFAN – Fibonacci-Fächer.
- SyncFIBOARC – Fibonacci-Bögen.
- SyncFIBOCHANNEL – Fibonacci-Kanal.
- SyncEXPANSION – Fibonacci-Erweiterung.
- SyncRECTANGLE – Rechteck.
- SyncTRIANGLE – Dreieck.
- SyncELLIPSE – Ellipse.
- SyncARROW – Pfeile.
- SyncTEXT – „Text“-Objekt.
- SyncLABEL – Textbeschriftungsobjekt.