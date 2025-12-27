ChartSync MT4

Indicateur Chart Sync - conçu pour synchroniser les objets graphiques dans les fenêtres de terminal. Peut être utilisé en complément de TradePanel.

Avant d'acheter, vous pouvez tester la version Démo sur un compte démo. Démo ici.

Pour travailler, installez l'indicateur sur le graphique à partir duquel vous souhaitez copier les objets. Les objets graphiques créés sur ce graphique seront automatiquement copiés par l'indicateur sur tous les graphiques portant le même symbole. L'indicateur copiera également toutes les modifications apportées aux objets graphiques.

Paramètres d'entrée:

  • Exception - préfixe du nom d'un objet graphique qui n'a pas besoin d'être copié. Vous pouvez spécifier plusieurs préfixes en les saisissant séparés par «;».
  • Custom symbols - symboles supplémentaires auxquels les objets graphiques doivent être copiés (synchronisés). Vous pouvez spécifier plusieurs symboles, en les séparant par le point-virgule «;».
  • SyncVLINE - synchronisez les lignes verticales.
  • SyncHLINE - ligne horizontale.
  • SyncTREND - ligne de tendance.
  • SyncTRENDBYANGLE - ligne de tendance par angle.
  • SyncCYCLES - lignes cycliques.
  • SyncCHANNEL - canal équidistant.
  • SyncSTDDEVCHANNEL - canal d'écart type.
  • SyncREGRESSION - canal de régression linéaire.
  • SyncPITCHFORK - Fourche d'Andrews.
  • SyncGANNLINE - Ligne Gann.
  • SyncGANNFAN - Fan de Gann.
  • SyncGANNGRID - Grille de Gann.
  • SyncFIBO - Niveaux de Fibonacci.
  • SyncFIBOTIMES - Fuseaux horaires de Fibonacci.
  • SyncFIBOFAN - Ventilateur de Fibonacci.
  • SyncFIBOARC - Arcs de Fibonacci.
  • SyncFIBOCHANNEL - Canal de Fibonacci.
  • SyncEXPANSION - Extension de Fibonacci.
  • SyncRECTANGLE - rectangle.
  • SyncTRIANGLE - triangle.
  • SyncELLIPSE - ellipse.
  • SyncARROW - flèches.
  • SyncTEXT - Objet «Texte».
  • SyncLABEL - Objet d'étiquette de texte.
Plus de l'auteur
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une ordre et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de ordres po
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitaires
Indicateur Chart Sync - conçu pour synchroniser les objets graphiques dans les fenêtres de terminal. Peut être utilisé en complément de TradePanel . Avant d'acheter, vous pouvez tester la version Démo sur un compte démo. Démo ici . Pour travailler, installez l'indicateur sur le graphique à partir duquel vous souhaitez copier les objets. Les objets graphiques créés sur ce graphique seront automatiquement copiés par l'indicateur sur tous les graphiques portant le même symbole. L'indicateur copiera
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une ordre et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de ordres po
Trend Scanner MT5
Alfiya Fazylova
3.5 (2)
Indicateurs
Trend Scanner is a trend indicator that helps to determine the current and forecast market direction using an advanced algorithm. Thanks to flexible alert settings, the indicator will promptly warn you about a trend reversal. The indicator is intuitive and easy to use, and will be an excellent filter in your trending trading strategies. The lines of this indicator are also an excellent dynamic level for stop loss, and is used as one of the types of trailing stop in Trading Panel . To fine-tune t
Trend Scanner MT4
Alfiya Fazylova
Indicateurs
Trend Scanner is a trend indicator that helps to determine the current and forecast market direction using an advanced algorithm. Thanks to flexible alert settings, the indicator will promptly warn you about a trend reversal. The indicator is intuitive and easy to use, and will be an excellent filter in your trending trading strategies. The lines of this indicator are also an excellent dynamic level for stop loss, and is used as one of the types of trailing stop in Trading Panel . To fine-tune t
