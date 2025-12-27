ChartSync MT4
- Utilitaires
- Alfiya Fazylova
- Version: 1.8
- Mise à jour: 27 décembre 2025
- Activations: 20
Indicateur Chart Sync - conçu pour synchroniser les objets graphiques dans les fenêtres de terminal. Peut être utilisé en complément de TradePanel.
Avant d'acheter, vous pouvez tester la version Démo sur un compte démo. Démo ici.
Pour travailler, installez l'indicateur sur le graphique à partir duquel vous souhaitez copier les objets. Les objets graphiques créés sur ce graphique seront automatiquement copiés par l'indicateur sur tous les graphiques portant le même symbole. L'indicateur copiera également toutes les modifications apportées aux objets graphiques.
Paramètres d'entrée:
- Exception - préfixe du nom d'un objet graphique qui n'a pas besoin d'être copié. Vous pouvez spécifier plusieurs préfixes en les saisissant séparés par «;».
- Custom symbols - symboles supplémentaires auxquels les objets graphiques doivent être copiés (synchronisés). Vous pouvez spécifier plusieurs symboles, en les séparant par le point-virgule «;».
- SyncVLINE - synchronisez les lignes verticales.
- SyncHLINE - ligne horizontale.
- SyncTREND - ligne de tendance.
- SyncTRENDBYANGLE - ligne de tendance par angle.
- SyncCYCLES - lignes cycliques.
- SyncCHANNEL - canal équidistant.
- SyncSTDDEVCHANNEL - canal d'écart type.
- SyncREGRESSION - canal de régression linéaire.
- SyncPITCHFORK - Fourche d'Andrews.
- SyncGANNLINE - Ligne Gann.
- SyncGANNFAN - Fan de Gann.
- SyncGANNGRID - Grille de Gann.
- SyncFIBO - Niveaux de Fibonacci.
- SyncFIBOTIMES - Fuseaux horaires de Fibonacci.
- SyncFIBOFAN - Ventilateur de Fibonacci.
- SyncFIBOARC - Arcs de Fibonacci.
- SyncFIBOCHANNEL - Canal de Fibonacci.
- SyncEXPANSION - Extension de Fibonacci.
- SyncRECTANGLE - rectangle.
- SyncTRIANGLE - triangle.
- SyncELLIPSE - ellipse.
- SyncARROW - flèches.
- SyncTEXT - Objet «Texte».
- SyncLABEL - Objet d'étiquette de texte.