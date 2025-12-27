ChartSync MT4

Indicateur Chart Sync - conçu pour synchroniser les objets graphiques dans les fenêtres de terminal. Peut être utilisé en complément de TradePanel.

Avant d'acheter, vous pouvez tester la version Démo sur un compte démo. Démo ici.

Pour travailler, installez l'indicateur sur le graphique à partir duquel vous souhaitez copier les objets. Les objets graphiques créés sur ce graphique seront automatiquement copiés par l'indicateur sur tous les graphiques portant le même symbole. L'indicateur copiera également toutes les modifications apportées aux objets graphiques.

Paramètres d'entrée: