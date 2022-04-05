ChartSync MT4

チャート同期インジケーター - ターミナル ウィンドウのグラフィック オブジェクトを同期するように設計されています。TradePanel への追加として使用できます。

購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモはこちらから。

作業するには、オブジェクトのコピー元のチャートにインジケーターをインストールします。このチャート上で作成されたグラフィック オブジェクトは、インジケーターによって同じシンボルを持つすべてのチャートに自動的にコピーされます。インジケーターは、グラフィック オブジェクトの変更もコピーします。

入力パラメータ:

  • Exception - コピーする必要のないグラフィック オブジェクトの名前の接頭辞。複数のプレフィックスを指定するには、「;」で区切って入力します。
  • Custom symbols - グラフィックオブジェクトをコピー（同期）する追加シンボル。複数のシンボルを「;」区切りで指定できます。
  • SyncVLINE - 垂直線を同期します。
  • SyncHLINE - 水平線
  • SyncTREND - トレンドライン
  • SyncTRENDBYANGLE - 角度別のトレンド ライン
  • SyncCYCLES - 循環ライン
  • SyncCHANNEL - 等距離チャネル。
  • SyncSTDDEVCHANNEL - 標準偏差チャネル
  • SyncREGRESSION - 線形回帰チャネル。
  • SyncPITCHFORK - アンドリュースのピッチフォーク
  • SyncGANNLINE - ギャンライン。
  • SyncGANNFAN - ギャンのファン
  • SyncGANNGRID - ギャン グリッド。
  • SyncFIBO - フィボナッチレベル。
  • SyncFIBOTIMES - フィボナッチタイムゾーン
  • SyncFIBOFAN - フィボナッチファン。
  • SyncFIBOARC - フィボナッチアーク。
  • SyncFIBOCHANNEL - フィボナッチ チャネル。
  • SyncEXPANSION - フィボナッチ エクステンション。
  • SyncRECTANGLE - 長方形。
  • SyncTRIANGLE - 三角形。
  • SyncELLIPSE - 楕円。
  • SyncARROW - 矢印。
  • SyncTEXT - 「テキスト」オブジェクト。
  • SyncLABEL - テキスト ラベル オブジェクト。
おすすめのプロダクト
Drawdown Partial Closure
Jerome Thierry Francois Delobel
ユーティリティ
Drawdown Partial Closure Expert Advisor Description: The Drawdown Partial Closure Expert Advisor is a tool designed for MetaTrader 4 that assists traders in managing their positions during drawdown periods. It monitors the drawdown of the trading account in real-time and automatically closes a portion of losing positions when the drawdown exceeds a specified threshold. This helps traders to mitigate losses during adverse market conditions while allowing profitable positions to remain open. Featu
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
ユーティリティ
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
ユーティリティ
通知を送信するための自動システム。これにより、サブスクライバーが取引端末からの取引イベントを見逃すことはありません。アカウントの取引操作に関する通知をTelegramメッセンジャーに送信するユーティリティ。 Step-by-step instructions for connecting the utility to a channel in Telegram ->  HERE  / MT5 -> HERE  利点： 簡単なセットアップと詳細な手順、 調整可能なスクリーンショットを送信する可能性、 絵文字を使用してカスタマイズ可能な通知テキスト、 完全または部分的な開始、終了、および注文の変更に関する通知の調整、 デフォルトで通知を送信する場合、テキストファイルは自動的にダウンロードされます。 保留中の注文の発注または削除に関する通知の調整、 記号とマジックナンバーによる便利なフィルタリング。 入力変数： TELEGRAM BOT AND CHAT SETTINGS Telegram bot token - Enter the token number received after
Easy mt4 to telegram
Medilane Bernard Philippe Couratier
ユーティリティ
Jarfac Mt4ToTelegram Introduction Jarfac Mt4ToTelegram   is an MT4 system designed to facilitate real-time communication between the MetaTrader 4 platform and Telegram.   This script allows traders to receive customizable instant notifications based on different trade types, ensuring optimal responsiveness without having to constantly monitor the trading platform. main Features Real-time notifications   : Receive notifications directly on Telegram as soon as an action occurs on MT4. Emoji suppor
LMBF Executor
Graeme Dakers
5 (1)
ユーティリティ
**IMPORTANT** THIS TOOL REQUIRES YOU TO FIRST PURCHASE "Graphical Trade Planner" https://www.mql5.com/en/market/product/56702. Without it, this tool will do nothing of any use. -------------------------- Use "Graphical Trade Planner"  to plan your trades directly on your charts and get instant feedback on account risk, trade risk to reward and  required position size. Plus, purchase LMBF Executor separately to easily convert planned trades into orders and manage them from your charts. Features i
Trailing and SL TP
Konstantin Kulikov
5 (1)
ユーティリティ
The utility places trailing stop, breakeven, stop loss and take profit.‌ It is necessary to allow automated trading in the terminal settings. In testing mode, the utility opens Buy or Sell positions on the first ticks, which allows you to visually observe the given logic, changing the utility parameters. In real mode, the utility does not open positions. Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Parameters magic  - magic number. If less than 0, positions wi
Coral History
D Armond Lee Speers
ユーティリティ
Coral History displays information about your trading account and a summary of your history for the day, week, month and all time in a convenient, lightweight window. NEW : You can now set daily / weekly / monthly goals.   Coral History can notify you when reaching a goal.  If set the goal will be displayed in the History section row header; and if you've reached the goal the row will be highlighted in green. Account Information Balance Equity Free Margin (amount, percent or drawdown) Marin Leve
Send Orders Detail and statics MT4 To Telegram
Nebal S I Saloul
5 (1)
エキスパート
Hello This EA for send Orders Signals when you open or close order and send statics to your channel in Telegram with sum of profit or Loss Pips you can share your orders with your clients in your telegram please watch our video  to see how it is fast. https://www.youtube.com/watch?v=u_7twtYZhyI you must have Telegram channel then make bot and give it Permission and get token (watch this video to know how do it) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE and you must download this files https
Hedging Script
Igor Semyonov
ユーティリティ
The HedgingScript utility is a trading tool, allowing to exit a floating loss that results from erroneous trades by using hedging of trade results. This tool also allows you to solve the problem of negative locking. Hedging of trade results means their simultaneous closing TakeProfit and Stop Loss calculated by the script. The script takes into account the volume of opened positions! However, if the number or volume of trades is increased, the script should be relaunched on the chart! The TakePr
The Hedge MT4
Leonid Basis
ユーティリティ
This script searches for all positions for the current currency pair and calculates the sum of all lots for those positions with negative profit and offers to open a hedge (opposite) position with a lot size equal to the calculated sum of lots multiplied by LotCoeff. You just need to drop this script on the chart with a desired currency pair. Before placing opposite orders, the input window is opened allowing you to modify all the input parameters: LotCoeff = 1.5; BuySearch = true; SellSearch =
Pending provider
Andrey Frolov
5 (1)
ユーティリティ
The script greatly simplifies trader's work with pending stop orders (BuyStop, SellStop). The script places any number of pending orders at a user-defined distance (in points). Order expiration time in seconds can also be specified. It is also possible to place only Buy Stop or only Sell Stop orders. All stop orders are accompanied by user-defined take profit and stop loss levels. Volume is customizable as well. Parameters Open BuyStop - place a pending Buy order Open SellStop - place a pending
RF Trailing MT4 trading assistant robot
Rahele Rastaghi
ユーティリティ
RF Trailing MT4 trading assistant robot The Risk Free Trailing Stop expert is one of the experts designed by the active intelligence programming team, which is designed using the experience and skill of many years in financial markets programming of this expert. This expert is designed for the Metatrader 4 platform and has many attractive features that have a very positive effect on your trading process. Profit and loss limit management is one of the most effective factors in the success of a t
DrawDownControl
Andrey Shvecov
エキスパート
This Expert Advisor is designed to control drawdown by the symbol it is set to. The Expert Advisor does not carry out trading operations on opening positions, only closing open positions on the symbol on which it is set under certain conditions! There are three drawdown levels implemented in the Expert Advisor. The drawdown size for each level is set in the input parameters and the profit size is assigned (it can be either positive or negative), upon reaching which the ADVISER will close all po
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
ユーティリティ
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volume in
EZT ChartChanger
Tibor Rituper
ユーティリティ
ChartChanger は、端末上で開いているチャートの数を減らすための優れたユーティリティ ツールです。これには、シンボル、タイムフレーム、テンプレートの 3 つのセクションがあります。開いているグラフは 1 つだけですが、複数のグラフまでスクロールできます。 シンボル: ボタンを押すだけで、あるシンボルから別のシンボルに変更でき、適用したインジケーターは次のチャートに残ります。シンボルには自動検出モードがあり、希望するシンボルを手動で入力することもできます。 28 個すべて、またはそれ以下の任意の番号を使用できます。 MetaTrader にある通貨ペア、エネルギー、指数、商品などのシンボルを使用できます。 タイムフレーム: パネルの中央にタイムフレームチェンジャー機能を追加しました。ボタンを押すだけで、1分足から月足チャートまでお好みの時間足に変更できます。 テンプレート: このパネルの 3 番目の機能は、テンプレート チェンジャーです。 9 つの組み込みテンプレート。任意のテンプレートを使用することも、まったく使用しないこともできます。 すべてのボタンはフリーフローティングパ
Close all button and by percent
Mas Khairul Araaf
3 (1)
ユーティリティ
This tool working You can buy or sell from the button of this tool, the lot size can be filled manually, as for the close all buy button to end all buy positions, close all sell button to end all sell positions, Close All profit button to end  All  profit position, Close All Loss button to end all loss position, Delete Pending button to delete all Pending order, close all orders to end all orders. The variable, you can use close all percent for close all orders when profit in percent, if close
Trading Panel Tradingscenes
Minh Nguyen Nam
ユーティリティ
Tradingscenes Trading Panel     How will Trading Panel work ? Trading Panel is created as an Expert Advisor, which will enable traders to set pending orders, or mass pending orders in different types Limit orders with additional functions for taking profit as partial, trailing stop and also taking profit with differences price levels; let’s explain in every single functions for you as following parts: Read the full description here:   https://drive.google.com/file/d/10O10dBLLUcdT3MdPvKqO7L3CIFR
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
ユーティリティ
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Forex Unlimited Position Manager MT4
Joey Van Der Loos
ユーティリティ
Forex Unlimited ツールを発見 – MT4 または MT5 用の究極のポジション管理ツール トレードを次のレベルに引き上げる準備はできていますか？Forex Unlimited ツールを使用すれば、リスクの手動計算や資本配分の不安を解消できます。私たちは、使いやすく高度なポジション管理ツールを開発し、 2つのバージョン を用意しました： MetaTrader 4   用と   MetaTrader 5   用です。購入時には、MT4 または MT5 どちらの取引プラットフォームを使用するか確認し、適切なバージョンを選択してツールのすべての機能を最大限に活用してください。 Forex Unlimitedツールのパワー: オーダーを完全にコントロール 3つのオーダータイプから選択できます： リミットオーダー 、 ストップオーダー 、または マーケットエグゼキューション 。 リミットオーダー : 現在の市場価格より低い価格でオーダーを設定します。 ストップオーダー : あらかじめ決めた価格でオーダーを有効にします。 マーケットエグゼキューション : 現在の市場価格で即時に実行
One more Copier MT4
Oleksii Chepurnyi
5 (1)
ユーティリティ
Yet another signal copier. Nothing special. Demo version can be downloaded here . Key Features The utility copies trades between terminals: by market, pending orders (optional), as well as their stop loss and take profit levels (optional as well). You can copy from one Master account to several Slave accounts, as well as from several Master accounts to one Slave account. Volume calculation At the moment, there are two options for calculating the volume: The trade volume is taken 1 to 1 from th
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Fast Manager
Nabil Oukhouma
ユーティリティ
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
ユーティリティ
Auto Symbol Switcher for MT4 – Watchlist Rotation for Market Watch Symbols Auto Symbol Switcher for MetaTrader 4 is a chart navigation utility that automatically rotates the active chart through a list of symbols. It is designed for discretionary traders, scalpers and analysts who want an organised way to scan markets without manually switching symbols in the Market Watch window. The tool is navigation-only: it does not open, modify or close any orders and it does not change your account in any
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
ユーティリティ
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Hotkeys For Pending Orders
Sergey Oleinik
ユーティリティ
The utility is designed for placing pending orders Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit with predefined values for each type of orders, number 0 ... 15, distance from current price, Lot, Take Profit, Stop Loss, Magic. Expose and delete by pressing the hot key. How to place and delete orders by voice using the utilities of this type, see the video below the description.  https://www.youtube.com/channel/UCTpVWJkEic6TzoXr0qc9RIw/featured Key "A" sends a request for placing orders Buy Stop. Ke
FREE
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
ユーティリティ
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
Copy Mt4 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
ユーティリティ
Excellent   Multiplatform   Copier of deals. I use it regularly on VPS (copy from Mt5 to Mt4). Multiplatform : copying from MetaTrader 4 to MetaTrader 4; copying from   MetaTrader 4 to MetaTrader 5; copying from   MetaTrader 5 to MetaTrader 4; copying from   MetaTrader 5 to MetaTrader 5. Modes: master   - the current terminal is   source   of trades (deals are copied from it); slave   - the current terminal is the   receiver   of trades (trades are copied to it). from myself  - mode "deals mu
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
ユーティリティ
BreakEven ProSync EA – Trade Management & Risk Control Tool Overview BreakEven ProSync EA is an expert advisor for   MetaTrader 4  that helps traders manage open positions efficiently by   automating stop-loss adjustments   and ensuring position synchronization. This tool is designed for traders who want to standardize their stop-loss and take-profit levels across multiple trades while integrating a break-even function. The EA works by calculating the  average price   of all open positions and
Current Position Info Board 4
Andrej Nikitin
5 (2)
ユーティリティ
The informer provides information on the current state of open market positions. The visual presentation consists of two parts.  The left side contains the latest transactions executed on the account. Transactions are sorted by time. The right part shows the current state of the aggregate positions of the instruments. Sorting of positions is carried out in descending order of the margin load on the account. Updating and recalculating the status of positions is performed automatically and/or by
StopLoss and TakeProfit Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
ユーティリティ
StopLoss and TakeProfit Utility MT4 for automatic setting of stop loss and take profit levels. Created by a professional trader for traders.   The utility   works with any market orders opened by a trader manually or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual stop loss and take profit from 1 pip Real   stop loss and take profit W ork with each order separately (   stop loss and take prof
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
ユーティリティ
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
Auto Grid：  既存のトレードに基づいたグリッド注文の自動作成。 複雑なトレード戦略の自動化   新しいポジションを検出し、最適化された注文配列を自動的に作成する高度なグリッドシステム。 多機能ユーティリティ ：66+ 機能、Auto Gridツールを含む  |   ご質問はこちらまで   |   MT5版 A. インテリジェントなトレード検出と監視： 特定シンボルまたは包括的なポートフォリオスキャン 正確な分類による高度な注文タイプ検出 戦略的監視開始：即時、遅延、または条件ベース アルゴリズム戦略互換性のためのマジックナンバー統合 B. 高度なグリッド設定： 戦略的注文配置：   複数の配置方法論 インテリジェントな方向ロジック：   同一、反対、または市場ベースの注文作成 精密な注文数量：   カスタマイズ可能なグリッド密度と構造 高度なオフセットシステム：   固定間隔または動的百分比進行 包括的なレベル管理：   サイズまたは価格一貫性のあるSL/TP継承 高度なロットサイジング：   固定、累進的增加、または戦略的削減 有効期限制御：   カスタム時間枠または原注
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
ユーティリティ
Expert Advisor は 、アカウントMetaTrader 4で 取引を繰り返し、ポジションを設定するか、事前に設定された回数だけシグナルを送信します。 手動または別のエキスパートアドバイザーによって開かれたすべての取引をコピーします。 シグナルをコピーし、シグナルからロットを増やします ！ 他のEAの多くを増やします。 次の機能がサポートされています：コピーされた取引のカスタムロット、ストップロスのコピー、テイクプロフィット、トレーリングストップの使用。 MT5のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 リンク MetaTraderのトレードコピー機はこちらから入手できます：   COPYLOT 注意 注：これは、端末間の取引用のコピー機ではありません。 ストラテジーテスターでエキスパートアドバイザーをテストし、ビジュアルモードでEAPADPROツールバーと取引することができます！ EAを1つの通貨ペアにインストールするだけで
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
ユーティリティ
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
ユーティリティ
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
ユーティリティ
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
作者のその他のプロダクト
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT5> MT5、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
ユーティリティ
チャート同期インジケーター - ターミナル ウィンドウのグラフィック オブジェクトを同期するように設計されています。 TradePanel への追加として使用できます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモは こちら から。 作業するには、オブジェクトのコピー元のチャートにインジケーターをインストールします。このチャート上で作成されたグラフィック オブジェクトは、インジケーターによって同じシンボルを持つすべてのチャートに自動的にコピーされます。インジケーターは、グラフィック オブジェクトの変更もコピーします。 入力パラメータ: Exception - コピーする必要のないグラフィック オブジェクトの名前の接頭辞。複数のプレフィックスを指定するには、「;」で区切って入力します。 Custom symbols - グラフィックオブジェクトをコピー（同期）する追加シンボル。複数のシンボルを「;」区切りで指定できます。 SyncVLINE - 垂直線を同期します。 SyncHLINE - 水平線 SyncTREND - トレンドライン SyncTRENDBY
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT4> MT4、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
Trend Scanner MT5
Alfiya Fazylova
3.5 (2)
インディケータ
Trend Scanner is a trend indicator that helps to determine the current and forecast market direction using an advanced algorithm. Thanks to flexible alert settings, the indicator will promptly warn you about a trend reversal. The indicator is intuitive and easy to use, and will be an excellent filter in your trending trading strategies. The lines of this indicator are also an excellent dynamic level for stop loss, and is used as one of the types of trailing stop in Trading Panel . To fine-tune t
Trend Scanner MT4
Alfiya Fazylova
インディケータ
Trend Scanner is a trend indicator that helps to determine the current and forecast market direction using an advanced algorithm. Thanks to flexible alert settings, the indicator will promptly warn you about a trend reversal. The indicator is intuitive and easy to use, and will be an excellent filter in your trending trading strategies. The lines of this indicator are also an excellent dynamic level for stop loss, and is used as one of the types of trailing stop in Trading Panel . To fine-tune t
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信