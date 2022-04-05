ChartSync MT4
- ユーティリティ
- Alfiya Fazylova
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 27 12月 2025
- アクティベーション: 20
チャート同期インジケーター - ターミナル ウィンドウのグラフィック オブジェクトを同期するように設計されています。TradePanel への追加として使用できます。
購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモはこちらから。
作業するには、オブジェクトのコピー元のチャートにインジケーターをインストールします。このチャート上で作成されたグラフィック オブジェクトは、インジケーターによって同じシンボルを持つすべてのチャートに自動的にコピーされます。インジケーターは、グラフィック オブジェクトの変更もコピーします。
入力パラメータ:
- Exception - コピーする必要のないグラフィック オブジェクトの名前の接頭辞。複数のプレフィックスを指定するには、「;」で区切って入力します。
- Custom symbols - グラフィックオブジェクトをコピー（同期）する追加シンボル。複数のシンボルを「;」区切りで指定できます。
- SyncVLINE - 垂直線を同期します。
- SyncHLINE - 水平線
- SyncTREND - トレンドライン
- SyncTRENDBYANGLE - 角度別のトレンド ライン
- SyncCYCLES - 循環ライン
- SyncCHANNEL - 等距離チャネル。
- SyncSTDDEVCHANNEL - 標準偏差チャネル
- SyncREGRESSION - 線形回帰チャネル。
- SyncPITCHFORK - アンドリュースのピッチフォーク
- SyncGANNLINE - ギャンライン。
- SyncGANNFAN - ギャンのファン
- SyncGANNGRID - ギャン グリッド。
- SyncFIBO - フィボナッチレベル。
- SyncFIBOTIMES - フィボナッチタイムゾーン
- SyncFIBOFAN - フィボナッチファン。
- SyncFIBOARC - フィボナッチアーク。
- SyncFIBOCHANNEL - フィボナッチ チャネル。
- SyncEXPANSION - フィボナッチ エクステンション。
- SyncRECTANGLE - 長方形。
- SyncTRIANGLE - 三角形。
- SyncELLIPSE - 楕円。
- SyncARROW - 矢印。
- SyncTEXT - 「テキスト」オブジェクト。
- SyncLABEL - テキスト ラベル オブジェクト。