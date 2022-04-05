Zone Trader MT4 LEE SAMSON 5 (1) ユーティリティ

取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、