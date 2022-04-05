ChartSync MT4
- Utilitários
- Alfiya Fazylova
- Versão: 1.8
- Atualizado: 27 dezembro 2025
- Ativações: 20
Indicador Chart Sync - projetado para sincronizar objetos gráficos em janelas de terminal. Pode ser utilizado como complemento ao TradePanel.
Para funcionar, instale o indicador no gráfico do qual deseja copiar os objetos. Os objetos gráficos criados neste gráfico serão copiados automaticamente pelo indicador para todos os gráficos com o mesmo símbolo. O indicador também copiará quaisquer alterações nos objetos gráficos.
Parâmetros de entrada:
- Exception - prefixo do nome de um objeto gráfico que não precisa ser copiado. Você pode especificar vários prefixos inserindo-os separados por “;”.
- Custom symbols - símbolos adicionais que indicam onde os objetos gráficos devem ser copiados (sincronizados). Você pode especificar vários símbolos, separando-os com o separador ";".
- SyncVLINE - sincroniza linhas verticais.
- SyncHLINE - linha horizontal.
- SyncTREND - linha de tendência.
- SyncTRENDBYANGLE - linha de tendência por ângulo.
- SyncCYCLES - linhas cíclicas.
- SyncCHANNEL - canal equidistante.
- SyncSTDDEVCHANNEL - canal de desvio padrão.
- SyncREGRESSION - canal de regressão linear.
- SyncPITCHFORK - forcado Andrews.
- SyncGANNLINE - linha Gann.
- SyncGANNFAN - fã de Gann.
- SyncGANNGRID - grade Gann.
- SyncFIBO - níveis de Fibonacci.
- SyncFIBOTIMES - Fusos horários de Fibonacci.
- SyncFIBOFAN - fã de Fibonacci.
- SyncFIBOARC - arcos de Fibonacci.
- SyncFIBOCHANNEL - canal Fibonacci.
- SyncEXPANSION - extensão Fibonacci.
- SyncRECTANGLE - retângulo.
- SyncTRIANGLE - triângulo.
- SyncELLIPSE - elipse.
- SyncARROW - setas.
- SyncTEXT - objeto “Texto”.
- SyncLABEL - Objeto de rótulo de texto.