ChartSync MT4

Indicador Chart Sync - projetado para sincronizar objetos gráficos em janelas de terminal. Pode ser utilizado como complemento ao TradePanel.

Antes de comprar, você pode testar a versão Demo em uma conta demo. Demonstração aqui.

Para funcionar, instale o indicador no gráfico do qual deseja copiar os objetos. Os objetos gráficos criados neste gráfico serão copiados automaticamente pelo indicador para todos os gráficos com o mesmo símbolo. O indicador também copiará quaisquer alterações nos objetos gráficos.

Parâmetros de entrada:

  • Exception - prefixo do nome de um objeto gráfico que não precisa ser copiado. Você pode especificar vários prefixos inserindo-os separados por “;”.
  • Custom symbols - símbolos adicionais que indicam onde os objetos gráficos devem ser copiados (sincronizados). Você pode especificar vários símbolos, separando-os com o separador ";".
  • SyncVLINE - sincroniza linhas verticais.
  • SyncHLINE - linha horizontal.
  • SyncTREND - linha de tendência.
  • SyncTRENDBYANGLE - linha de tendência por ângulo.
  • SyncCYCLES - linhas cíclicas.
  • SyncCHANNEL - canal equidistante.
  • SyncSTDDEVCHANNEL - canal de desvio padrão.
  • SyncREGRESSION - canal de regressão linear.
  • SyncPITCHFORK - forcado Andrews.
  • SyncGANNLINE - linha Gann.
  • SyncGANNFAN - fã de Gann.
  • SyncGANNGRID - grade Gann.
  • SyncFIBO - níveis de Fibonacci.
  • SyncFIBOTIMES - Fusos horários de Fibonacci.
  • SyncFIBOFAN - fã de Fibonacci.
  • SyncFIBOARC - arcos de Fibonacci.
  • SyncFIBOCHANNEL - canal Fibonacci.
  • SyncEXPANSION - extensão Fibonacci.
  • SyncRECTANGLE - retângulo.
  • SyncTRIANGLE - triângulo.
  • SyncELLIPSE - elipse.
  • SyncARROW - setas.
  • SyncTEXT - objeto “Texto”.
  • SyncLABEL - Objeto de rótulo de texto.
