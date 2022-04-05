ChartSync MT4

EZT ChartChanger Tibor Rituper Utilità

ChartChanger è un ottimo strumento di utilità per ridurre il numero di grafici aperti sul tuo terminale. È composto da tre sezioni: Simboli, Intervalli temporali e Modelli. È necessario che sia aperto un solo grafico e puoi comunque scorrere fino a più grafici. Simboli: con la semplice pressione di un pulsante puoi passare da un simbolo all'altro e gli indicatori applicati rimarranno sul grafico successivo. Per i simboli esiste una modalità di rilevamento automatico oppure è possibile inserire m