ChartSync MT4
- Utilità
- Alfiya Fazylova
- Versione: 1.8
- Aggiornato: 27 dicembre 2025
- Attivazioni: 20
Indicatore di sincronizzazione del grafico: progettato per sincronizzare gli oggetti grafici nelle finestre del terminale. Può essere utilizzato come aggiunta a TradePanel.
Per funzionare, installa l'indicatore sul grafico da cui desideri copiare gli oggetti. Gli oggetti grafici creati su questo grafico verranno automaticamente copiati su tutti i grafici con lo stesso simbolo. L'indicatore copierà anche eventuali modifiche negli oggetti grafici.
Parametri di input:
- Exception - prefisso del nome di un oggetto grafico che non necessita di essere copiato. È possibile specificare diversi prefissi inserendoli separati da “;”.
- Custom symbols - simboli aggiuntivi in cui copiare (sincronizzare) gli oggetti grafici. È possibile specificare più simboli, separandoli con il separatore ";".
- SyncVLINE - sincronizza le linee verticali.
- SyncHLINE - linea orizzontale.
- SyncTREND - linea di tendenza.
- SyncTRENDBYANGLE - linea di tendenza per angolo.
- SyncCYCLES - linee cicliche.
- SyncCHANNEL - canale equidistante.
- SyncSTDDEVCHANNEL - canale di deviazione standard.
- SyncREGRESSION - canale di regressione lineare.
- SyncPITCHFORK - Forcone di Andrews.
- SyncGANNLINE - Linea di Gann.
- SyncGANNFAN - fan di Gann.
- SyncGANNGRID - Griglia di Gann.
- SyncFIBO - Livelli di Fibonacci.
- SyncFIBOTIMES - fusi orari di Fibonacci.
- SyncFIBOFAN - Ventilatore di Fibonacci.
- SyncFIBOARC - Archi di Fibonacci.
- SyncFIBOCHANNEL - Canale Fibonacci.
- SyncEXPANSION - Estensione di Fibonacci.
- SyncRECTANGLE - rettangolo.
- SyncTRIANGLE - triangolo.
- SyncELLIPSE - ellisse.
- SyncARROW - frecce.
- SyncTEXT - Oggetto “Testo”.
- SyncLABEL - Oggetto etichetta di testo.