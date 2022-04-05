ChartSync MT4

Indicatore di sincronizzazione del grafico: progettato per sincronizzare gli oggetti grafici nelle finestre del terminale. Può essere utilizzato come aggiunta a TradePanel.

Prima dell'acquisto, puoi testare la versione Demo su un account demo. Demo qui.

Per funzionare, installa l'indicatore sul grafico da cui desideri copiare gli oggetti. Gli oggetti grafici creati su questo grafico verranno automaticamente copiati su tutti i grafici con lo stesso simbolo. L'indicatore copierà anche eventuali modifiche negli oggetti grafici.

Parametri di input:

  • Exception - prefisso del nome di un oggetto grafico che non necessita di essere copiato. È possibile specificare diversi prefissi inserendoli separati da “;”.
  • Custom symbols - simboli aggiuntivi in ​​cui copiare (sincronizzare) gli oggetti grafici. È possibile specificare più simboli, separandoli con il separatore ";".
  • SyncVLINE - sincronizza le linee verticali.
  • SyncHLINE - linea orizzontale.
  • SyncTREND - linea di tendenza.
  • SyncTRENDBYANGLE - linea di tendenza per angolo.
  • SyncCYCLES - linee cicliche.
  • SyncCHANNEL - canale equidistante.
  • SyncSTDDEVCHANNEL - canale di deviazione standard.
  • SyncREGRESSION - canale di regressione lineare.
  • SyncPITCHFORK - Forcone di Andrews.
  • SyncGANNLINE - Linea di Gann.
  • SyncGANNFAN - fan di Gann.
  • SyncGANNGRID - Griglia di Gann.
  • SyncFIBO - Livelli di Fibonacci.
  • SyncFIBOTIMES - fusi orari di Fibonacci.
  • SyncFIBOFAN - Ventilatore di Fibonacci.
  • SyncFIBOARC - Archi di Fibonacci.
  • SyncFIBOCHANNEL - Canale Fibonacci.
  • SyncEXPANSION - Estensione di Fibonacci.
  • SyncRECTANGLE - rettangolo.
  • SyncTRIANGLE - triangolo.
  • SyncELLIPSE - ellisse.
  • SyncARROW - frecce.
  • SyncTEXT - Oggetto “Testo”.
  • SyncLABEL - Oggetto etichetta di testo.
