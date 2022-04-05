ChartSync MT4

Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel.

Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь.

Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических объектах.

Входные параметры:

  • Exception — префикс имени графического объекта, которого копировать не нужно. Можно задать несколько префиксов, вписывая их через разделитель «;».
  • Custom symbols — имя дополнительного символа, к которому также следует синхронизировать графические объекты. Вы можете указать несколько символов, разделяя их разделителем «;».
  • SyncVLINE — синхронизировать вертикальные линии.
  • SyncHLINE — горизонтальная линия.
  • SyncTREND — трендовая линия.
  • SyncTRENDBYANGLE — трендовая линия по углу.
  • SyncCYCLES — циклические линии.
  • SyncCHANNEL — равноудаленный канал.
  • SyncSTDDEVCHANNEL — канал стандартного отклонения.
  • SyncREGRESSION — канал на линейной регрессии.
  • SyncPITCHFORK — вилы Эндрюса.
  • SyncGANNLINE — линия Ганна.
  • SyncGANNFAN — веер Ганна.
  • SyncGANNGRID — сетка Ганна.
  • SyncFIBO — уровни Фибоначчи.
  • SyncFIBOTIMES — временные зоны Фибоначчи.
  • SyncFIBOFAN — веер Фибоначчи.
  • SyncFIBOARC — дуги Фибоначчи.
  • SyncFIBOCHANNEL — канал Фибоначчи.
  • SyncEXPANSION — расширение Фибоначчи.
  • SyncRECTANGLE — прямоугольник.
  • SyncTRIANGLE — треугольник.
  • SyncELLIPSE — эллипс.
  • SyncARROW — стрелки.
  • SyncTEXT — объект «Текст».
  • SyncLABEL — Объект «Текстовая метка».
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Утилиты
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Forex Unlimited Position Manager MT4
Joey Van Der Loos
Утилиты
Откройте для себя инструмент Forex Unlimited – ваш лучший менеджер позиций для MT4 или MT5 Готовы вывести торговлю на новый уровень? С инструментом Forex Unlimited вам больше не придется вручную рассчитывать риски или сомневаться в распределении капитала. Мы разработали продвинутый и удобный инструмент управления позициями, доступный в   двух версиях : одна для   MetaTrader 4 , другая для   MetaTrader 5 . Пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали правильную версию, соответствующую вашей торговой пла
One more Copier MT4
Oleksii Chepurnyi
5 (1)
Утилиты
Просто еще один копировщик сделок, ничего особенного. Демо версию можно скачать тут . Основные возможности Копирует сделки между терминалами: по рынку, отложенные ордера (опционально), а также их уровни стоп-лосс и тейк-профит (также опционально). Можно копировать с одного Master-счета на несколько Slave-счетов, а также с нескольких Master-счетов на один Slave-счет. Расчет объема В данный момент есть два варианта расчета объема: Объем сделки берется 1 к 1 с Master-счета, плюс множитель; Объем
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Утилиты
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Утилиты
Auto Symbol Switcher for MT4 – Watchlist Rotation for Market Watch Symbols Auto Symbol Switcher for MetaTrader 4 is a chart navigation utility that automatically rotates the active chart through a list of symbols. It is designed for discretionary traders, scalpers and analysts who want an organised way to scan markets without manually switching symbols in the Market Watch window. The tool is navigation-only: it does not open, modify or close any orders and it does not change your account in any
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Утилиты
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Hotkeys For Pending Orders
Sergey Oleinik
Утилиты
Утилита предназначена для выставления отложенных ордеров Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit с предустановленными значениями на каждый тип ордеров, количество 0...15, расстояние от текущей цены, Lot, Take Profit, Stop Loss, Magic. Выставление и удаление осуществляется нажатием горячей клавиши.  Как выставлять и удалять ордера голосом с помощью утилит такого типа, смотрите в видео под описанием.  https://www.youtube.com/channel/UCTpVWJkEic6TzoXr0qc9RIw/featured Клавиш а " A " отправляет з
FREE
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Утилиты
One Click Trader - это инструмент для MetaTrader 4, который позволяет поднять вашу торговлю на новый уровень. Он позволяет открывать, управлять и закрывать сделки простым эффективным способом за один щелчок мыши. Стрелка вверх сворачивает панель OCT Стрелка вниз разворачивает панель OCT Стрелка вправо отображает следующую панель с дополнительными функциями Стрелка влево скрывает панель с дополнительными функциями Красная кнопка SELL позволяет открывать короткие рыночные ордера Красная кнопка SEL
Copy Mt4 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Утилиты
Отличный   Мультиплатформенный   Копировщик сделок. Сам пользуюсь регулярно на VPS (Копирую из Mt5 в Mt4). Мультиплатформенность: копирование из MetaTrader 4 в MetaTrader 4; копирование из MetaTrader 4 в MetaTrader 5; копирование из MetaTrader 5 в MetaTrader 4; копирование из MetaTrader 5 в MetaTrader 5. Режимы работы: master   - текущий терминал -   источник  сделок (с него копируются сделки); slave   - текущий терминал -   приемник   сделок (на него копируются сделки). from myself - режим "
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
Утилиты
BreakEven ProSync EA – Инструмент для управления сделками и контроля рисков Обзор BreakEven ProSync EA — это советник для   MetaTrader 4 , который помогает трейдерам эффективно управлять открытыми позициями за счет автоматической настройки стоп-лосса и синхронизации уровней SL/TP. Этот инструмент предназначен для трейдеров, которые хотят стандартизировать уровни   Stop Loss   и   Take Profit   для нескольких сделок, а также использовать функцию безубыточности. Советник рассчитывает   среднюю це
Current Position Info Board 4
Andrej Nikitin
5 (2)
Утилиты
Информер представляет информацию о текущем состоянии открытых рыночных позиций. Визуальное представление состоит из двух частей.  В левой части собраны последние сделки исполненные на счете. Сделки отсортированы по времени совершения. В правой части представлены текущие состояния совокупных позиций по инструментам. Сортировка позиций осуществляется по убыванию маржинальной нагрузки на счет. Обновление и пересчет состояния позиций выполняется автоматически и/или по клику мыши. Параметры управле
StopLoss and TakeProfit Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Утилиты
StopLoss and TakeProfit Utility MT4 for automatic setting of stop loss and take profit levels. Created by a professional trader for traders.   The utility   works with any market orders opened by a trader manually or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual stop loss and take profit from 1 pip Real   stop loss and take profit W ork with each order separately (   stop loss and take prof
