ChartSync MT4
- Утилиты
- Alfiya Fazylova
- Версия: 1.8
- Обновлено: 27 декабря 2025
- Активации: 20
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel.
Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь.
Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических объектах.
Входные параметры:
- Exception — префикс имени графического объекта, которого копировать не нужно. Можно задать несколько префиксов, вписывая их через разделитель «;».
- Custom symbols — имя дополнительного символа, к которому также следует синхронизировать графические объекты. Вы можете указать несколько символов, разделяя их разделителем «;».
- SyncVLINE — синхронизировать вертикальные линии.
- SyncHLINE — горизонтальная линия.
- SyncTREND — трендовая линия.
- SyncTRENDBYANGLE — трендовая линия по углу.
- SyncCYCLES — циклические линии.
- SyncCHANNEL — равноудаленный канал.
- SyncSTDDEVCHANNEL — канал стандартного отклонения.
- SyncREGRESSION — канал на линейной регрессии.
- SyncPITCHFORK — вилы Эндрюса.
- SyncGANNLINE — линия Ганна.
- SyncGANNFAN — веер Ганна.
- SyncGANNGRID — сетка Ганна.
- SyncFIBO — уровни Фибоначчи.
- SyncFIBOTIMES — временные зоны Фибоначчи.
- SyncFIBOFAN — веер Фибоначчи.
- SyncFIBOARC — дуги Фибоначчи.
- SyncFIBOCHANNEL — канал Фибоначчи.
- SyncEXPANSION — расширение Фибоначчи.
- SyncRECTANGLE — прямоугольник.
- SyncTRIANGLE — треугольник.
- SyncELLIPSE — эллипс.
- SyncARROW — стрелки.
- SyncTEXT — объект «Текст».
- SyncLABEL — Объект «Текстовая метка».