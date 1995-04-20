RaysFX StochRsi
- Indicateurs
- Davide Rappa
- Version: 1.0
RaysFX StochRSI
Presentiamo un indicatore MQL4 sviluppato da RaysFX, un rinomato sviluppatore nel campo del trading algoritmico. Questo indicatore è una combinazione semplice ma potente di due indicatori popolari: RSI e Stocastico.
Caratteristiche principali:
- RSI: Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
- Stocastico: Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un titolo con la gamma dei suoi prezzi durante un certo periodo di tempo.
Questo indicatore è progettato per funzionare in una finestra separata e ha due buffer di indicatori. Gli indicatori “K” e “D” sono rappresentati come linee di colore BLU e ROSSO rispettivamente.
Parametri personalizzabili:
- Periodo K dello stocastico
- Periodo D dello stocastico
- Periodo RSI
- Periodo Stocastico
- Prezzo applicato RSI
Questo indicatore è stato attentamente sviluppato per essere facile da capire e da utilizzare, sia per i trader principianti che per quelli esperti. Con la sua combinazione di RSI e Stocastico, offre un potente strumento per identificare potenziali punti di ingresso e uscita nel mercato.