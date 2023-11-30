WH Fair Value Gap MT4

4.36

比類のない公正価値ギャップMT4インジケーター（FVG）で、これまでにない取引を体験してください。
このMQL5市場指標は、同クラスで最高と評価されています。
トレーダーに比類のないレベルの精度と市場の動向に関する洞察を提供します。

EAバージョン: WH Fair Value Gap EA MT4
SMCベースのインジケーター： WH SMC Indicator MT4

特徴：

  1. クラス最高の公正価値ギャップ分析。

  2. マルチタイムフレームのサポート。

  3. カスタマイズ。

  4. リアルタイムアラート。

  5. ユーザーフレンドリーな完璧さ

  6. シームレスな互換性

利点：

  • 比類のない精度：  最高の公正価値ギャップ指標をすぐに利用できるので、自信を持って意思決定できます。

  • 最適化されたリスク管理：  資産の真の公正価値を活用して、市場の調整を識別し、比類のない精度でリスクを管理します。

  • 最高の汎用性：  デイトレード、スイングトレード、長期投資など、お好みの取引スタイルに合わせてインジケーターをカスタマイズできます。様々な時間枠や金融商品にシームレスに適応します。

  • 実証された卓越性:  厳格なテストと肯定的なユーザーフィードバックの実績に支えられ、当社の公正価値ギャップ指標は、さまざまな市場状況において一貫して競合他社を上回る成果を上げています。


究極の公正価値ギャップ指標で、トレーディング体験を新たな高みへと引き上げましょう。成功への賢明な選択を今すぐ始めましょう！

**ご質問がありましたらご連絡ください**


レビュー 29
narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

narsi
260
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
98898
開発者からの返信 Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
311
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7550
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

12
レビューに返信