WH Fair Value Gap MT4

隆重推出 Auto Trendline，这是一款创新的 MT5 指标，可自动 在您的图表上绘制趋势线。告别繁琐且耗时的手动绘制趋势线任务， 让 Auto Trendline 为您代劳！ *购买后联系我向您发送 说明和分步指南。 凭借其先进的算法，Auto Trendline 会自动检测并为您绘制趋势线， 从而节省您的时间和精力。只需将指标附加到您的图表，并观察它根据价格行为的高点和低点识别和绘制趋势线。 Auto Trendline 是高度可定制的，允许您调整指标的灵敏度以适合您的交易风格和偏好。 您还可以选择不同的线条样式和颜色，甚至可以设置警报以在趋势线被打破时通知您。 无论您是初学者还是经验丰富的交易者，自动趋势线都是识别和分析任何市场趋势的重要工具。 凭借其友好的用户界面和高级功能，该指标一定会提升您的交易体验并帮助您做出更明智的交易决策。 主要特征： 自动绘制趋势线 高度可定制的灵敏度设置 多种线条样式和颜色 破损趋势线的警报通知 用户友好的界面 立即试用自动趋势线，发现自动趋势线分析的好处！ 相关产品 : Auto TrendLine MT4