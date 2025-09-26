Calendrier économique
Indice des prix à la production de base (IPP) Production m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)
|Bas
|0.0%
|0.1%
|
0.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.1%
|
0.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la production de base (IPP) m/m traduit la variation du montant reçu par les fabricants britanniques de la vente de marchandises sur les marchés intérieurs et étrangers, au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
En plus du coût de production, qui comprend les coûts de main-d’œuvre, les matières premières, l’énergie et la maintenance de l’entreprise, le prix de vente comprend également la majoration du fabricant, les intérêts sur les prêts, l’entretien des installations et des bâtiments et les coûts de location. Tous les numéros d’indice excluent la TVA, mais comprennent les droits d’accise sur les cigarettes, les tabacs fabriqués, l’alcool et les produits pétroliers.
Les prix des produits alimentaires, de l’alcool, du tabac et des produits pétroliers sont exclus du calcul de l’indicateur en raison de leur forte volatilité. Les autres marchandises sont divisées en groupes principaux:
- Habillement, textiles et cuir;
- Papier et impression
- Produits chimiques et pharmaceutiques
- Métal, machines et équipements
- Produits informatiques, électriques et optiques
- Matériel de transport
- Autres produits fabriqués
Les marchandises de ces catégories sont regroupées dans un panier. Les prix à la production des marchandises sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle auprès des fabricants. L’indice est calculé sur une base pondérée par rapport à la période de base actuellement fixée à 2010. Le niveau de référence de 2010 est fixé à 100. Les pondérations sont ajustées tous les cinq ans.
L’IPP à la production traduit les prix à la production des marchandises et caractérise l’inflation du point de vue du fabricant. Ainsi, il est légèrement en avance sur les données sur l’inflation des consommateurs. La croissance de l’indice est généralement considérée comme positive pour les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production de base (IPP) Production m/m au Royaume-Uni (United Kingdom Core Producer Price Index (PPI) Output m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
