Базовый индекс отпускных цен производителей, м/м (Core Producer Price Index (PPI) Output m/m) отражает изменение средней суммы, полученной британскими производителями за товары, которые они продают на внутренний и внешний рынок, в отчетном месяце по сравнению c предыдущим.
Помимо себестоимости продукции (затрат на рабочую силу, сырье, энергию, обслуживание предприятия), в отпускные цены заложена и маржа производителя, а также проценты по кредитам, затраты на обслуживание объектов и зданий, или же на их аренду. Цены для расчета индекса берутся без учета НДС, однако в них включены акцизы на сигареты, табак, алкоголь и нефтепродукты.
В силу высокой волатильности, из расчета индекса исключены цены на продукты питания, напитки, табачные изделия и продукты нефтепереработки. Остальные товары разделены на основные группы:
- одежда, текстиль и кожа;
- бумажная и печатная продукция;
- продукты химической и фармацевтической промышленности;
- металлы, машины и оборудование;
- компьютеры, электроника, оптика, электрические приборы;
- транспортное оборудование;
- другие промышленные продукты.
Товары из этих категорий сгруппированы в корзину товаров, цены производителей для которых собираются каждый месяц путем опроса выборки производителей. Индекс рассчитывается на взвешенной основе, по отношению к базисному периоду, в качестве которого выбран 2010 год. Значение индекса в 2010 году принимается за 100. Веса обновляются каждые 5 лет.
Индекс цен производителей отражает цену товаров на выходе и характеризует инфляцию с точки зрения производителей. Таким образом, он немного опережает данные потребительской инфляции. Рост показателя обычно благоприятно отражается на котировках фунта стерлингов.
