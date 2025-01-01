İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları, her bir MPC toplantısı sonrasında iki kez, yılda sekiz kez serbest bırakılır.

Kayıt, Birleşik Krallık para politikasıyla ilgili Kurulun tartışmasının bozulmasına izin verir. MPCC üyelerinin görüşü, bir sonraki toplantıda İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarında kesinti veya zam yapılmasını tahmin etmenin yanı sıra, olası miktardaki miktarsal gevşeme ve diğer önemli değişiklikler hakkında bir fikir vermektedir.