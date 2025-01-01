イングランド銀行の金融政策委員会会議議事録は、金利決定と共に規制当局のウェブサイトに掲載されています。金融政策委員会は年に8回開催されます。 各会議は3日間続きます。委員会のメンバーは、1日目には、現在の経済的処分 (内部的な議題と世界経済の状態、財政的および経済的条件に影響を及ぼす主な事象) を研究します。2日目には、現在の国家通貨政策に関する見解を議論します。3日目には、メンバーは金融政策措置と金利について投票します。

委員会の金利決定は翌日12時に公表されます。 BoEは、インフレを目標水準まで上昇させるために金利を引き下げる可能性があります。反対に、インフレ率が目標水準を上回った場合、BoEはGBPをより高価にするために (他の手段の複合体に加えて) 金利を引き上げます。

したがって、イングランド銀行の各金利決定は、GBPの相場に直接影響します (特にレートが変更された場合) 。金利引き上げの決定は、通常、GBPの引用の成長につながります。会議の特別な価値は、主な論文に加えて、委員会の投票の詳細を提供することです。したがって、金利が変わらなくても、票の分布の変化は、将来の変化の重大なシグナルとして扱うことができます。