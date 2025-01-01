Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE MPC Meeting Minutes) публикуется на веб-сайте регулятора одновременно с объявлением решения о процентной ставке. Заседания Комитета проходят восемь раз в год, каждое из них длится три с половиной дня. В первый день Комитет изучает сложившуюся экономическую диспозицию (как внутреннюю повестку, так и состояние мировой экономики, и основные события, влияющие на финансовые и экономические условия). Второй день состоит из обсуждения текущей денежно-кредитной политики страны: члены Комитета высказывают свою точку зрения. На третий день проводится голосование по мерам денежно-кредитной политики и процентной ставке регулятора.

Решения Комитета и протоколы заседаний объявляются в полдень на следующий день после завершения встречи. Процентную ставку регулятора обычно снижают при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, фунт стерлингов стараются сделать более дорогим, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.

Соответственно, каждое решение по процентной ставке Банка Англии напрямую влияет на котировки фунта стерлингов (особенно в случаях, когда ставка меняется). Решение о ее подъеме приводит к росту котировок британской валюты. «Минутки» Банка Англии ценны тем, что в них, помимо основных тезисов заседания, есть подробные результаты голосования членов Комитета. Поэтому, даже если процентная ставка не изменилась, изменение в распределении голосов «за» и «против» может стать серьезным сигналом к будущим изменениям.