Das Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Geldpolitik der Bank of England wird zusammen mit dem Zinsentscheid auf der Website der Regulierungsbehörde veröffentlicht. Der Ausschuss für Geldpolitik tagt acht Mal im Jahr; jede Sitzung dauert drei Tage. Am ersten Tag untersuchen die Ausschussmitglieder die aktuelle wirtschaftliche Lage (sowohl die interne Agenda als auch die Lage der Weltwirtschaft, die wichtigsten Ereignisse, die die finanziellen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen). Am zweiten Tag diskutieren die Mitglieder ihre Meinung zur aktuellen nationalen Geldpolitik. Am dritten Tag stimmen die Mitglieder über die geldpolitischen Maßnahmen und den Zinssatz ab.

Der Zinsentscheid des Ausschusses wird am nächsten Tag um 12.00 Uhr veröffentlicht. Die BoE könnte den Zinssatz senken, um die Inflation auf ein Zielniveau anzuheben. Umgekehrt würde die BoE versuchen, das Pfund Sterling zu verteuern, wenn die Inflation das Zielniveau übersteigt, wofür (zusätzlich zu einem Komplex anderer Maßnahmen) der Zinssatz angehoben wird.

Daher wirkt sich jede Zinsentscheidung der Bank of England direkt auf die Kurse des Pfund Sterling aus (insbesondere wenn der Zinssatz geändert wird). Eine Entscheidung über eine Erhöhung führt in der Regel zum Wachstum der britischen Pfund-Kurse. Der besondere Wert der Sitzungen besteht darin, dass sie neben den Hauptthesen auch die Abstimmungsdaten der Ausschussmitglieder enthalten. Selbst wenn der Zinssatz unverändert bleibt, kann daher eine Änderung der Stimmenverteilung als ein ernsthaftes Signal für zukünftige Veränderungen angesehen werden.