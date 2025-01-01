As Atas da Reunião do MPC (BoE MPC Meeting Minutes) é publicada no site do regulador, ao mesmo tempo que se anuncia a decisão sobre a taxa de juro. O Comitê se reúne oito vezes por ano, durante três dias e meio. No primeiro dia, o Comitê estuda a disposição econômica atual (tanto a agenda interna como o estado da economia mundial, e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas). No segundo dia, é realizada uma discussão sobre a atual política monetária e creditícia do país, é aqui que os membros do Comitê expressam seu ponto de vista. No terceiro dia, é feita uma votação sobre as medidas de política monetária e a taxa de juros do regulador.

As decisões do Comitê são anunciadas ao meio-dia do dia seguinte à reunião. Se necessário, é geralmente reduzida a taxa de juros, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.

Assim, cada decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra afeta diretamente as cotações da libra esterlina (especialmente nos casos em que a taxa varia). Seu aumento leva a um crescimento nas cotações da moeda britânica. As atas do Banco da Inglaterra são valiosas por apresentar os resultados detalhados da votação dos membros do Comitê. Quer dizer, mesmo que a taxa de juros não mude, uma variação na distribuição dos votos pode se tornar um sinal sério para futuras mudanças.