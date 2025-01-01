Les procès-verbaux des réunions du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre sont publiés sur le site Web du régulateur avec la décision sur les taux d’intérêt. Le Comité de politique monétaire se réunit huit fois par an; chaque réunion dure plus de trois jours. Le premier jour, les membres du Comité examinent la disposition économique actuelle (à la fois l’ordre du jour interne et l’état de l’économie mondiale, les principaux événements qui affectent les conditions financières et économiques). Le deuxième jour, les membres discutent de leur point de vue sur la politique monétaire nationale actuelle. Le troisième jour, les membres votent les mesures de politique monétaire et le taux d’intérêt.

La décision du Comité sur les taux d’intérêt est publiée le lendemain, à midi. La BoE pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la BoE tenterait de rendre la livre sterling plus chère, pour laquelle (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Par conséquent, chaque décision de taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre affecte directement les cours de la livre sterling (en particulier lorsque le taux est modifié). Une décision de hausse conduit normalement à la croissance des cours de la livre sterling. La particularité des réunions est qu’elles fournissent les détails du vote des membres du Comité, en plus des thèses principales. Par conséquent, même si le taux d’intérêt reste inchangé, un changement dans la répartition des votes peut être traité comme un signal sérieux pour des changements futurs.