Üç ayda bir yayımlanan BoE Para Politikası Raporu ayrıntılı bir ekonomik analiz ve enflasyon öngörüsü sunar. Rapor, BoE Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını dayandırdığı faktörleri açıklar. 2019'dan önce aynı veriler BoE Enflasyon Raporu olarak yayınlanmıştır.

Rapor olumlu öngörüler içeriyorsa, pound fiyatları üzerinde kısa vadeli olumlu bir etki oluşturabilir.