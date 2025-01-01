Ekonomik Takvim
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal İstikrar Raporu (Bank of England (BoE) Monetary Policy Report)
Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Sektör:
Para
Üç ayda bir yayımlanan BoE Para Politikası Raporu ayrıntılı bir ekonomik analiz ve enflasyon öngörüsü sunar. Rapor, BoE Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını dayandırdığı faktörleri açıklar. 2019'dan önce aynı veriler BoE Enflasyon Raporu olarak yayınlanmıştır.
Rapor olumlu öngörüler içeriyorsa, pound fiyatları üzerinde kısa vadeli olumlu bir etki oluşturabilir.