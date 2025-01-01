Il Rapporto di Politica Monetaria della BoE, un rapporto trimestrale pubblicato dalla Banca d'Inghilterra, rivela l'analisi economica e le previsioni di inflazione utilizzate dal Comitato di Politica Monetaria della BoE nelle sue decisioni sui tassi di interesse. Questo nome è utilizzato per il rapporto da novembre 2019. In precedenza era stato pubblicato come BoE Inflation Report.

Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) stabilisce la politica monetaria per mantenere l'inflazione bassa e stabile in modo da sostenere la crescita e l'occupazione. Fatto salvo il mantenimento della stabilità dei prezzi, il Comitato è inoltre tenuto a sostenere la politica economica nazionale.

Il Rapporto sulla Politica Monetaria è un documento dettagliato, che riflette l'attuale situazione finanziaria ed economica. La relazione è logicamente suddivisa in capitoli.

Il primo capitolo presenta l'analisi degli sviluppi dei mercati economici e finanziari globali.

Nel prossimo capitolo, la BoE fornisce l'analisi della domanda e della produzione nazionale, come descrizioni separate dei livelli di consumo delle famiglie, dello stato del mercato immobiliare, della spesa del settore pubblico, delle condizioni commerciali e degli investimenti delle imprese.

Seguono le prospettive a livello di consumo.

Il prossimo grande capitolo riguarda l’andamento dei prezzi. I prezzi al consumo (come principale indicatore dell'inflazione) sono considerati separatamente e il rapporto contiene una prospettiva a breve termine per i prezzi al consumo. Oltre alla descrizione delle pressioni interne ed esterne sui costi, il capitolo contiene dati sulle aspettative di inflazione.

L'ultima sezione della relazione è dedicata alle prospettive di inflazione, domanda e disoccupazione. Inoltre, i principali rischi per l'economia sono descritti qui.

Inoltre, il rapporto include sottosezioni indipendenti (le cosiddette scatole), che descrivono i fattori di pressione dell'inflazione in modo più dettagliato.

Il Rapporto sulla Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra è uno dei documenti chiave pubblicati dal regolatore. Presenta l'analisi di tutti i fattori che influenzano l'andamento dell'inflazione e, quindi, il tasso di interesse della BoE. Pertanto, se il rapporto contiene previsioni favorevoli, ciò potrebbe avere un effetto positivo a breve termine sulle quotazioni della sterlina.