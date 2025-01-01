Le rapport de politique monétaire de la BoE, un rapport trimestriel publié par la Banque d’Angleterre, révèle l’analyse économique et les prévisions d’inflation utilisées par le Comité de politique monétaire de la BoE dans ses décisions sur les taux d’intérêt. Ce nom est utilisé pour le rapport depuis novembre 2019. Il a déjà été publié sous le nom de Rapport sur l’inflation de la BoE.

Le Comité de politique monétaire (CPM) définit la politique monétaire de sorte à maintenir l’inflation à un niveau bas et stable afin de soutenir la croissance et l’emploi. Sous réserve du maintien de la stabilité des prix, le Comité est également tenu de soutenir la politique économique nationale.

Le Rapport sur la politique monétaire est un document détaillé qui traduit la condition financière et économique actuelle. Le rapport est logiquement divisé en chapitres.

Le premier chapitre présente l’analyse de l’évolution de l’économie mondiale et des marchés financiers.

Dans le chapitre suivant, la BoE fournit l’analyse de la demande et de la production nationales, sous forme de descriptions distinctes des niveaux de consommation des ménages, de l’état du marché immobilier, des dépenses du secteur public, des conditions commerciales et des investissements des entreprises.

Viennent ensuite les perspectives de niveau de consommation.

Le prochain grand chapitre concerne l’évolution des prix. Les prix à la consommation (en tant que principal indicateur de l’inflation) sont considérés séparément et le rapport comprend des perspectives à court terme pour les prix à la consommation. Outre la description des pressions sur les coûts intérieurs et externes, le chapitre comprend des données sur les prévisions d’inflation.

La dernière partie du rapport est consacrée aux perspectives d’inflation, de demande et de chômage. En outre, les principaux risques pour l’économie sont décrits ici.

En outre, le rapport comprend des sous-sections indépendantes (appelées encadrés), qui décrivent plus en détail les facteurs de pression d’inflation.

Le rapport sur la politique monétaire de la Banque d’Angleterre est l’un des documents clés publiés par le régulateur. Il présente l’analyse de tous les facteurs affectant l’évolution de l’inflation et, par conséquent, le taux d’intérêt de la BoE. Par conséquent, si le rapport comprend des prévisions favorables, cela peut avoir un impact positif à court terme sur les cours de la livre sterling.