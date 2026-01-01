Выпускаемый ежеквартально отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике (BoE Monetary Policy Report) раскрывает экономический анализ и прогнозы инфляции, которые Комитет банка по кредитно-денежной политике использует для принятия решений о процентной ставке. Под данным названием отчет публикуется с ноября 2019 года. До этого времени Банк Англии публиковал Отчет по инфляции.

Комитет определяет денежно-кредитную политику, целью которой является поддержание низкой и стабильной инфляции, что способствует росту экономики и созданию рабочих мест. При условии сохранения стабильности цен Комитет также должен поддерживать экономическую политику правительства.

Отчет по денежно-кредитной политике — это подробный документ, в котором отражается вся текущая финансово-экономическая ситуация. Отчет логически делится на главы.

Отчет логически делится на главы.

Сначала анализируется глобальное развитие экономики и финансовых рынков.

Затем Банк Англии дает свой анализ спроса и производства в стране, отдельно характеризуя уровни потребления в домохозяйствах, на рынке жилья, расходы государства, торговые условия и бизнес-инвестиции.

Следом идет прогноз потенциального уровня потребления.

Следующий крупный раздел касается развития цен. Отдельно рассматриваются потребительские цены (как основной показатель инфляции) и делается краткосрочный прогноз их движения. Затем в этом разделе описываются внешние и внутренние факторы давления на цену, оглашаются инфляционные ожидания.

Заключительный раздел отчета посвящен перспективам инфляции, спроса и безработицы. Также здесь описаны основные риски для экономики.

Также в отчет включены отдельные, независимые подразделы (так называемые boxes), которые более подробно описывают те или иные факторы давления на инфляцию.

Отчет Банка Англии – один из ключевых документов, публикуемых регулятором. В нем проанализированы все факторы, которые влияют на развитие инфляции – а значит, и на процентную ставку регулятора. Поэтому, если в отчете содержатся благоприятные прогнозы, это может на короткое время повысить котировки фунта стерлингов.