El discurso de Andrew Bailey, Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), muestra la posición oficial del regulador británico sobre la política monetaria y las tendencias en el cambio de las tasas de interés, por lo que cada discurso es analizado cuidadosamente por los participantes del mercado y los analistas.

El Sr. Andrew Bailey es el gobernador del Banco de Inglaterra desde 2020. Antes de ocupar este cargo, trabajó como director ejecutivo de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y vicegobernador del Banco de Inglaterra. El Sr. Bailey interviene a menudo en público: además de los discursos habituales en el Parlamento Británico y las conferencias de prensa del BoE, el gobernador interviene en foros económicos internacionales, da discursos en congresos y conferencias y anuncia las declaraciones oficiales del BoE.

El Gobernador del Banco de Inglaterra, entre todos los demás empleados del Banco de Inglaterra y los órganos de supervisión del Reino Unido, es quien mayor influencia ejerce sobre las cotizaciones de la libra esterlina. El Gobernador dispone de acceso a información completa sobre las intenciones del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, así como a las opiniones de sus miembro por separado. Por consiguiente, sus declaraciones a menudo son monitoreadas cuidadosamente por analistas y economistas.

Si la retórica de Andrew Bailey sugiere posibles desarrollos en la política monetaria futura, tales como un futuro endurecimiento o relajación, esto puede tener efectos a corto plazo en las cotizaciones de la libra esterlina. Si el Sr. Bailey define positivamente el mercado laboral británico o declara un aumento de la inflación, esto también podrá considerarse positivo para las cotizaciones de la libra esterlina. Todos estos factores ofrecen a los inversores indicios sobre un aumento a corto plazo en la tasa de interés del Banco de Inglaterra.