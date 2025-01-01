Le discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Bailey, traduit la position officielle du régulateur britannique sur les tendances de la politique monétaire et des changements de taux d’intérêt, de sorte que chaque discours soit soigneusement examiné par les acteurs du marché et les analystes.

M. Andrew Bailey est gouverneur de la Banque d’Angleterre depuis 2020. Avant d’occuper ce poste, M. Bailey a été directeur général de la Financial Conduct Authority (FCA) et vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre. M. Bailey s’exprime souvent en public : en plus des discours réguliers au Parlement britannique et des conférences de presse de la BoE, le gouverneur participe à des forums économiques internationaux, prend la parole lors de congrès et de conférences, et annonce les déclarations officielles de la BoE.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre est celui qui a le maximum d’impact sur les cours de la livre sterling parmi tous les autres salariés de la Banque d’Angleterre et des organes de surveillance britanniques. Le gouverneur a accès à toutes les informations sur les intentions du Comité de politique monétaire de la BoE et aux appréciations de ses membres distincts. Par conséquent, ses déclarations sont souvent surveillées de près par les analystes et les économistes.

Si la rhétorique de M. Andrew Bailey suggère des développements possibles dans la future politique monétaire, tels que le durcissement ou l’assouplissement à venir, cela pourrait avoir un impact à court terme sur les cours de la livre sterling. Si M. Bailey caractérise positivement le marché du travail britannique ou indique la croissance inflationniste, cela peut également être considéré comme positif pour les cours de la livre sterling. Tous ces facteurs peuvent donner aux investisseurs un indice d’une hausse à court terme du taux d’intérêt de la BoE.