Выступление Председателя Банка Англии Бейли (Bank of England (BoE) Governor Bailey Speech)
Выступление Председателя Банка Англии Бейли (Bank of England Governor Bailey Speech) отражает официальную позицию британского регулятора по монетарной политике и тенденции изменения процентной ставки, поэтому каждая его речь внимательно изучается участниками рынка и аналитиками.
Эндрю Бейли занимает пост руководителя британского регулятора с 2020 года. До вступления на эту должность Бейли занимал пост главы Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках и заместителя управляющего Банка Англии. Его публичные выступления и речи нередки: помимо обязательных на его посту выступлений в британском парламенте и на пресс-конференциях регулятора, Председатель Банка принимает участие в международных экономических форумах, выступает на конгрессах и конференциях, зачитывает официальные заявления Банка Англии.
Руководитель центробанка Великобритании – человек, оказывающий максимальное влияние на котировки фунта стерлингов среди всех остальных сотрудников Банка Англии и контролирующих органов страны. Он обладает всей полнотой информации относительно намерений Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и мнений его отдельных членов. Поэтому его высказывания зачастую очень внимательно исследуются аналитиками и экономистами.
Если из риторики Бейли можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может кратковременно положительно повлиять на котировки фунта стерлингов. Благоприятно отражается на котировках британской валюты и ситуация, в которой Бейли положительно характеризует рынок труда в стране или констатирует рост инфляции. Все эти факторы могут дать инвесторам намек на скорый рост процентной ставки британского регулятора.