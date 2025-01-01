Выступление Председателя Банка Англии Бейли (Bank of England Governor Bailey Speech) отражает официальную позицию британского регулятора по монетарной политике и тенденции изменения процентной ставки, поэтому каждая его речь внимательно изучается участниками рынка и аналитиками.

Эндрю Бейли занимает пост руководителя британского регулятора с 2020 года. До вступления на эту должность Бейли занимал пост главы Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках и заместителя управляющего Банка Англии. Его публичные выступления и речи нередки: помимо обязательных на его посту выступлений в британском парламенте и на пресс-конференциях регулятора, Председатель Банка принимает участие в международных экономических форумах, выступает на конгрессах и конференциях, зачитывает официальные заявления Банка Англии.

Руководитель центробанка Великобритании – человек, оказывающий максимальное влияние на котировки фунта стерлингов среди всех остальных сотрудников Банка Англии и контролирующих органов страны. Он обладает всей полнотой информации относительно намерений Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и мнений его отдельных членов. Поэтому его высказывания зачастую очень внимательно исследуются аналитиками и экономистами.

Если из риторики Бейли можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может кратковременно положительно повлиять на котировки фунта стерлингов. Благоприятно отражается на котировках британской валюты и ситуация, в которой Бейли положительно характеризует рынок труда в стране или констатирует рост инфляции. Все эти факторы могут дать инвесторам намек на скорый рост процентной ставки британского регулятора.