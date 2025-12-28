Calendário Econômico
Produto Interno Bruto da Suíça (Trimestral) (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moderada
|-0.5%
|0.3%
|
0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.2%
|
-0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto da Suíça - Trimestral - (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos no país, no trimestre de referência em comparação com o anterior.
Na Suíça, o PIB é calculado pelo valor acrescentado (o chamado método de produção). O valor acrescentado é determinado como a diferença entre o rendimento total e os custos materiais de produção. Do cálculo do PIB são excluídos os rendimentos do trabalho porta em porta, do voluntariado, do emprego informal e de ações criminosas.
Durante o cálculo do PIB, ao abordar a produção, o valor acrescentado é calculado no 20 principais setores da economia. Os dados são ajustados sazonalmente, de modo que, por razões objetivas, em vez de feriados ou condições atmosféricas, possam ser avaliadas apenas as mudanças líquidas na atividade na economia do país.
O PIB é a principal medida da força da economia do país. Crescimento estável e sustentado do PIB significa a sustentabilidade do sistema econômico e financeiro. Portanto, isso pode afetar positivamente as cotações do franco suíço.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto da Suíça (Trimestral) (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
