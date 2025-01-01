Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии (RBI Monetary and Credit Information Review) — ежемесячная публикация, цель которой — информировать население о новых событиях и важных финансово-кредитных инициативах, принятых Резервным банком. Обзор публикуется на официальном сайте RBI.

Обзор состоит из нескольких подразделов, в которых раскрываются разные темы, такие как ситуация на валютном рынке, меры контроля в отношении национальной валюты, управление финансовыми рынками, внебанковское регулирование, платежные системы и анализ долговых обязательств.

Если в обзоре содержатся данные, свидетельствующие об улучшении экономической ситуации и позитивный настрой банка относительно финансового положения страны, публикация может положительно повлиять на котировки индийской рупии.