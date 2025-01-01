A Análise de Política Monetária do Banco da Reserva da Índia (RBI Monetary and Credit Information Review) é uma publicação mensal cujo objetivo é informar o público sobre novos desenvolvimentos e importantes iniciativas financeiras e de crédito tomadas pelo Banco da Reserva. A revisão é publicada no site oficial do RBI.

A análise consiste em várias subseções que abrangem vários tópicos, como a situação no mercado de câmbio, medidas de controle em relação à moeda nacional, gestão do mercado financeiro, regulamentação não bancária, sistemas de pagamento e análise de dívida.

Se a revisão contiver dados indicando uma melhora na situação econômica e uma atitude positiva do banco em relação à situação financeira do país, a publicação pode ter um efeito positivo na cotação da rupia indiana.