Der Bericht der RBI mit Geld- und Kreditinformationen (Credit Information Review) ist eine monatliche Publikation, die die Öffentlichkeit über neue Entwicklungen und wichtige finanzielle Initiativen der Zentralbank informieren soll. Der Bericht wird auf der offiziellen Website der RBI veröffentlicht.

Der Bericht besteht aus mehreren Abschnitten, die verschiedene Themen abdecken, wie z.B. den Devisenmarkt, Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die nationale Währung, Finanzmarktmanagement, Regulierung außerhalb des Bankensektors, Zahlungssysteme und Schuldenanalyse.

Wenn die Überprüfung Daten enthält, die auf eine Verbesserung der Wirtschaftslage und den Optimismus der Banken hinsichtlich der finanziellen Situation Indiens hindeuten, könnte sich die Veröffentlichung positiv auf die Kurse der indischen Rupie auswirken.