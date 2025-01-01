void OnStart()

{

string s;

//--- 不使用StringReserve检查操作速度

ulong t0=GetMicrosecondCount();

for(int i=0; i< 1024; i++)

s+=" "+(string)i;

ulong msc_no_reserve=GetMicrosecondCount()-t0;

s=NULL;

//--- 现在，让我们使用StringReserve执行相同操作

StringReserve(s,1024 * 3);

t0=GetMicrosecondCount();

for(int i=0; i< 1024; i++)

s+=" "+(string)i;

ulong msc_reserve=GetMicrosecondCount()-t0;

//--- 检查时间

Print("Test with StringReserve passed for "+(string)msc_reserve+" msc");

Print("Test without StringReserve passed for "+(string)msc_no_reserve+" msc");

/* Result:

Test with StringReserve passed for 50 msc

Test without StringReserve passed for 121 msc

*/

}