Insert

Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler.

bool  Insert(
   int  element,     // eklenecek eleman
   int  pos          // konum
   )

Parametreler

element

[in]  Diziye eklenecek elemanın değeri

pos

[in]  Elemanın ekleneceği dizi konumu

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayInt::Insert(int,int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- eleman ekle
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(i,0))
        {
         printf("Ekleme hatası");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }