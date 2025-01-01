DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayIntCompareArray 

CompareArray

Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır.

bool  CompareArray(
   const int&  src[]      // kaynak dizi
   ) const

Parametreler

src[]

[in]  Kaynak değerleri içeren dizinin referansı.

Dönüş Değeri

Diziler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'

Örnek:

//--- CArrayInt::CompareArray(const int &[]) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
int src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- başka bir dizi ile karşılaştır
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }
