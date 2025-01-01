At

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır.

int At(

int pos

) const

Parametreler

pos

[in] Seçilen elemanın dizi içindeki konumu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda elemanın değerine, olmayan bir konumdaki bir elemanın istenmesi durumunda ise INT_MAX değerine dönüş yapar (son hata değeri ERR_OUT_OF_RANGE).

Not

INT_MAX değeri geçerli bir dizi elemanı olabileceği için her zaman son hata kodunun istenmesi gerekir.

Örnek: