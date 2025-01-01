DokümantasyonBölümler
InsertArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler.

bool  InsertArray(
   const int&  src[],     // kaynak dizi
   int          pos        // konum
   )

Parametreler

src[]

[in]  Kaynak değerleri içeren dizinin referansı.

pos

[in]  Elemanın ekleneceği dizi konumu

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayInt::InsertArray(const int &[],int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
int src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- başka bir dizi ekle
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("dizi ekleme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }