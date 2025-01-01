DokümantasyonBölümler
CArrayInt

CArrayInt sınıfı, int veya uint tipli değişkenler için bir dinamik dizi sınıfıdır.

Açıklama

CArrayInt sınıfı, int veya uint tipli değişkenlerden oluşan dinamik dizilerle çalışma olanağı sağlar. Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış dizide arama, eleman silme/ekleme gibi uygulamalara yer verilmiştir. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.

Bildirim

   class CArrayInt : public CArray

Başlık

   #include <Arrays\ArrayInt.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayInt

İlk nesil

CSpreadBuffer

Sınıf Yöntemleri

Bellek denetimi

 

Reserve

Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder

Resize

Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar

Shutdown

Belleği boşaltarak diziyi siler

Ekleme yöntemleri

 

Add

Dizinin sonuna bir eleman ekler

AddArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler

AddArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler

Insert

Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler

InsertArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler

InsertArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler

AssignArray

Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

AssignArray

Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

Güncelleme yöntemleri

 

Update

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir

Shift

Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır

Silme yöntemleri

 

Delete

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı siler

DeleteRange

Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler

Erişim yöntemleri

 

At

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır

Karşılaştırma yöntemleri

 

CompareArray

Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır

CompareArray

Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır

Sıralı dizi işlemleri

 

InsertSort

Sıralı diziye eleman ekler

Search

Sıralı dizi içinde, belirtilen örneğe eşit olan bir eleman arar

SearchGreat

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar

SearchLess

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük olan bir eleman arar

SearchGreatOrEqual

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar

SearchLessOrEqual

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük veya eşit olan bir eleman arar

SearchFirst

Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar

SearchLast

Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan son elemanı arar

SearchLinear

Belirtilen örneğin dizi içindeki eşitini arar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Veri dizisini dosyaya kaydeder

virtual Load

Veri dizisini dosyadan alır

virtual Type

Dizinin tip tanımlayıcısını alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort