SearchGreatOrEqual

Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar.

int  SearchGreatOrEqual(
   int  element      // aranacak eleman
   ) const

Parametreler

element

[in]  Dizi içinde aranacak elemanın örneği.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Örnek:

//--- CArrayInt::SearchGreatOrEqual(int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi sırala
   array.Sort();
   //--- eleman ara
   if(array.SearchGreatOrEqual(10000)!=-1) printf("Eleman bulundu");
   else                                    printf("Eleman bulunamadı");
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }