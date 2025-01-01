MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData (Metodo Get)
Ottiene il puntatore all'oggetto che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi.
|
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Return Value
Il puntatore all'oggetto che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi .
ValuesFunctionFormatCBData (Metodo Set)
Imposta il puntatore nell'oggetto classe che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi.
|
void ValuesFunctionFormatCBData(
Parametri
cbdata
[in] Puntatore a qualsiasi oggetto della classe contenente dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi