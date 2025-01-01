DocumentazioneSezioni
ValuesFunctionFormatCBData (Metodo Get)

Ottiene il puntatore all'oggetto che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

Return Value

Il puntatore all'oggetto che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi .

ValuesFunctionFormatCBData (Metodo Set)

Imposta il puntatore nell'oggetto classe che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // puntatore all'ggetto della classe 
   )

Parametri

cbdata

[in] Puntatore a qualsiasi oggetto della classe contenente dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi