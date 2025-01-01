MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData (Get method)
축 값 변환에 대한 추가 데이터를 포함할 수 있는 개체에 대한 포인터 가져오기.
void* ValuesFunctionFormatCBData()
값 반환
축 값 변환에 대한 추가 데이터를 포함할 수 있는 개체에 대한 포인터.
ValuesFunctionFormatCBData (Set method)
축 값 변환에 대한 추가 데이터가 포함될 수 있는 클래스 개체로 포인터를 설정.
void ValuesFunctionFormatCBData(
매개변수
cbdata
[in] 축 값 변환에 대한 추가 데이터가 포함된 클래스 개체에 대한 포인터