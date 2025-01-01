문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCAxisValuesFunctionFormatCBData 

ValuesFunctionFormatCBData (Get method)

축 값 변환에 대한 추가 데이터를 포함할 수 있는 개체에 대한 포인터 가져오기.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

값 반환

축 값 변환에 대한 추가 데이터를 포함할 수 있는 개체에 대한 포인터.

ValuesFunctionFormatCBData (Set method)

축 값 변환에 대한 추가 데이터가 포함될 수 있는 클래스 개체로 포인터를 설정.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // 클래스 개체에 대한 포인터 
  \)

매개변수

cbdata

[in]  축 값 변환에 대한 추가 데이터가 포함된 클래스 개체에 대한 포인터