DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryScientific ChartsCAxisValuesFunctionFormatCBData 

ValuesFunctionFormatCBData (Get method)

Get the pointer to the object that may contain additional data on converting axis values.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

Return Value

The pointer to the object that may contain additional data on converting axis values.

ValuesFunctionFormatCBData (Set method)

Set the pointer to the class object that may contain additional data on converting axis values.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // pointer to the class object 
   )

Parameters

cbdata

[in]  Pointer to any class object containing additional data on converting axis values