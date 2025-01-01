MQL5 ReferenceStandard LibraryScientific ChartsCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData (Get method)
Get the pointer to the object that may contain additional data on converting axis values.
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Return Value
The pointer to the object that may contain additional data on converting axis values.
ValuesFunctionFormatCBData (Set method)
Set the pointer to the class object that may contain additional data on converting axis values.
void ValuesFunctionFormatCBData(
Parameters
cbdata
[in] Pointer to any class object containing additional data on converting axis values